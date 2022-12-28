На превелике щастя для Збройних Сил та усього українського народу, Путін втрачає своїх військових генералів не тільки на війні в Україні, а й – на території своєї терористичної держави. У середу, 28 грудня, ворожі ЗМІ повідомили, що брила криги обвалилася на начальника Департаменту оперативного управління МНС. Про це інформує 24 Канал.

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Інцидент стався у столиці Росії

Як зазначають медіа, бурулька наздогнала Єлізарова у Москві – тобто у головному місті Росії. Це свідчить про те, що ворожі комунальники надзвичайно погано працюють навіть у великих населених пунктах. Або ж бурулька належала до диверсійно-розвідувальних груп України та мала бойове завдання впасти на генерала. Поки цю інформацію офіційно не підтвердили українські спецслужби, однак натомість у ДСНС нашої країни прокоментували ситуацію.

Генералові МЧС з сусідньої недружньої до нас країни ми бажаємо ще зустріти свою бурульку, яка завершить почату справу,

– написали в українському відомстві.

На російського генерала впала брила льоду: дивіться відео з телеграм-каналу ДСНС

Відомо, що начальник Єлізаров отримав травму голови, внаслідок цього інциденту. Його госпіталізували у важкому стані та лікарі цілодобово надають йому медичну допомогу. Окрім того, Дорогомилівська міжрайонна прокуратура Росії розпочала перевірку, що є ще одним підтвердженням гіпотези, що бурулька працювала на Україну – ймовірно, російські правоохоронці хочуть розкрити усі деталі цієї співпраці.

Українцям слід не забувати правила безпеки

Сміх сміхом, але бурульки, на жаль, існують не тільки в Росії. У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали українців бути обережними. Зокрема, пам'ятати, що бурулька, яка летить з висоти, може травмувати або навіть вбити. Тому необхідно оминати місця формування крижаних скупчень на дахах будинків і споруд, не підходити до фасадів будівель, бути пильним та дивитися вгору.



Як вберегтися від бурульок / Картинка 24 Каналу

До цієї теми нагадаємо, що у вівторок, 27 грудня, троє чоловіків через необережність провалились під кригу у Львові. Один з них, на жаль, загинув.