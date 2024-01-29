В Киев прибыли генеральные инспекторы из США: какова цель их визита

29 января 2024, 15:53
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Бриджит Бринк

В Киев 29 января прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и агентства по международному развитию США. Их встретила на железнодорожном вокзале госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом Бринк сообщила в соцсети Х, ранее известной как твитер. Эти три американских инспектора будут выполнять в Украине важную миссию.24 Канал.

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Три генеральных инспектора из США приехали в Киев

Госпожа посол США в Украине отметила, что рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны Госдепартамента и USAID. Бринк также поделилась совместимым фото с инспекторами с железнодорожного вокзала в Киеве.


Бринк встретила инспекторов из США ,прибывших в Киев / Фото с аккаунта Бриджит Бринк в соцсети Х

Их (инспекторов США 24 Канал) встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США,
 – написала она.

В частности известно, что эти инспекторы приехали проверять, как именно Украина использует оказанную нашими американскими партнерами помощь, а также составят отчетность относительно своего визита в наше государство.

США на шаг ближе к принятию помощи Украине

  • Журналисты CNN рассказали, что сенаторам США удалось прийти к согласию по укреплению южной границы. В частности, инициатива должна значительно ограничить нелегальный поток мигрантов в Соединенные Штаты с юга.
  • Это решение имеет большое значение для дальнейших шагов по принятию помощи Украине Израилю и Тайваню. Соглашение сенаторов разблокирует финансирование этих стран.
  • О значимости военной помощи со стороны США рассказал Владимир Зеленский. Президент отметил, что если США будут и дальше затягивать процесс поддержки Украины, то это повлияет и на Европу, в частности, а также приведет к последовательным проблемам как для всего европейского континента, так и нашего государства. И это будет серьезной угрозой и для НАТО, которой захочет воспользоваться российский диктатор Владимир Путин.

Автор: Владислав Кравцов