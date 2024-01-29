В Киев прибыли генеральные инспекторы из США: какова цель их визита

В Киев 29 января прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и агентства по международному развитию США. Их встретила на железнодорожном вокзале госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом Бринк сообщила в соцсети Х, ранее известной как твитер. Эти три американских инспектора будут выполнять в Украине важную миссию.24 Канал.

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Три генеральных инспектора из США приехали в Киев

Госпожа посол США в Украине отметила, что рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны Госдепартамента и USAID. Бринк также поделилась совместимым фото с инспекторами с железнодорожного вокзала в Киеве.



Бринк встретила инспекторов из США ,прибывших в Киев / Фото с аккаунта Бриджит Бринк в соцсети Х

Их (инспекторов США 24 Канал) встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США,

– написала она.

В частности известно, что эти инспекторы приехали проверять, как именно Украина использует оказанную нашими американскими партнерами помощь, а также составят отчетность относительно своего визита в наше государство.

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