Привело к потере территорий и военных, – ГБР о халатности генералов на Харьковщине

Бездействие генералов на Харьковщине в мае 2024 года привело к тому, что враг смог захватить территории. Сейчас бывшим чиновникам сообщили о подозрениях и вскоре изберут меру пресечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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В ГБР раскрыть детали о бездействии генералов на Харьковщине

Сапьян сообщила, что чиновников, командиров, двух генералов и полковника следствие подозревает в халатности. Из-за нее российские войска смогли захватить территории Харьковской области. В ГБР отметили, что речь идет не о начале полномасштабного вторжения, а о мае 2024 года, когда враг начал повторно наступать на Харьковщину.

Кроме того, халатность командиров привели к потерям и личного состава, и вооружения. Также Сапьян подчеркнула, что халатность сорвала мероприятия обороны государственной границы.

Сапьян добавила, что бывший командир 125-й бригады ТРО и генерал-лейтенант недооценили возможности противника относительно возможностей наступления в районе обороны бригады.

Они не отреагировали на наращивание врагом боевого потенциала и на угрозы. Ну и понимаем, к чему это все привело,

– заявила Сапьян.

Также в ГБР добавили, что бывший командир 415 батальона 23 ОМБр не организовал оборонительный бой в соответствующих населенных пунктах. Речь идет о Слобожанском, Стрелечьем и Липцах. По словам Сапьян, они находились в батальонном рубеже обороны.

"Их нужно было включить в опорные пункты, подготовить их к защите и соответственно – противодействовать борьбе противника, оборудовать места хранилищами и складами. Этого также не было сделано. Это привело к потерям территорий и самое главное – к потерям военнослужащих", – добавила Сапьян.

Сапьян добавила, что уже вскоре подозреваемым должны избрать меру пресечения – содержание под стражей.