Генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы, – Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что представители командования ВС Венесуэлы втайне от президента Николаса Мадуро ведут переговоры с оппозицией.

Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

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Я могу сказать, что ключевые генералы и политики, которые поддерживают Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Мадуро этого не замечает, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры,

– сказал Болтон

С точки зрения помощника президента США по национальной безопасности, коррупция в Венесуэле больше всего поразила именно верхушку вооруженных сил.

"В Венесуэле насчитывается 2000 генералов. Это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Это говорит нам о том, где именно коренится коррупция", – отметил Болтон.

Телеканал отметил, что президент США Дональд Трамп не рискнул отдать Пентагону приказ приступить к подготовке планов, предусматривающих проведение военных операций по Венесуэлы. Однако при этом возможность одностороннего военной интервенции США остается высокой.

Мы говорили об этом с президентом несколько раз. Он очень интересуется этим,

– отметил помощник президента.

Что происходит в Венесуэле?

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.