06:24
16 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:26, 15 февраля
      Вести.UA: Фиаско Насирова. Почему Труханов прибыл из другого мира
      Вєсті.UA
      20:40, 15 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы, – Болтон

      29 Читати новину українською
      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что представители командования ВС Венесуэлы втайне от президента Николаса Мадуро ведут переговоры с оппозицией.

      Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

      Читайте также: Мадуро заявил, что гуманитарная помощь направлена Венесуэле "испорчена и заражена"

      Я могу сказать, что ключевые генералы и политики, которые поддерживают Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Мадуро этого не замечает, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры,
      – сказал Болтон

      С точки зрения помощника президента США по национальной безопасности, коррупция в Венесуэле больше всего поразила именно верхушку вооруженных сил.

      "В Венесуэле насчитывается 2000 генералов. Это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Это говорит нам о том, где именно коренится коррупция", – отметил Болтон.

      Телеканал отметил, что президент США Дональд Трамп не рискнул отдать Пентагону приказ приступить к подготовке планов, предусматривающих проведение военных операций по Венесуэлы. Однако при этом возможность одностороннего военной интервенции США остается высокой.

      Мы говорили об этом с президентом несколько раз. Он очень интересуется этим,
      – отметил помощник президента.

      Что происходит в Венесуэле?

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

      blog_ava
      В результате стрельбы в США погибли пять человек (фото, видео)
      сегодня
      10
      Теги: Новости политики Латинськая Америка Венесуэла
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 15 февраля: Мангер – на свободе, Тимошенко подозревается в незаконном обогащении
      15 февраля , 22:55 Главные новости 15 февраля: Мангер – на свободе, Тимошенко подозревается в незаконном обогащении
      222
      Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      15 февраля , 22:00 Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      Артем Овдієнко 1380
      Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
      15 февраля , 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
      Наталя Боднар 132
      Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику
      15 февраля , 20:30 Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику
      Іван Яковина 129
      Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской
      15 февраля , 20:00 Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской
      Анастасія Манюхіна 158
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Путин о протестах: Некоторые говорят, что групповой секс лучше, потому что можно сачкануть
       7 сентября 2012 , 08:25
      В результате стрельбы в США погибли пять человек (фото, видео)
       сегодня , 06:00
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук