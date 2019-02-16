Генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы, – Болтон
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что представители командования ВС Венесуэлы втайне от президента Николаса Мадуро ведут переговоры с оппозицией.
Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
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Я могу сказать, что ключевые генералы и политики, которые поддерживают Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Мадуро этого не замечает, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры,
– сказал Болтон
С точки зрения помощника президента США по национальной безопасности, коррупция в Венесуэле больше всего поразила именно верхушку вооруженных сил.
"В Венесуэле насчитывается 2000 генералов. Это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Это говорит нам о том, где именно коренится коррупция", – отметил Болтон.
Телеканал отметил, что президент США Дональд Трамп не рискнул отдать Пентагону приказ приступить к подготовке планов, предусматривающих проведение военных операций по Венесуэлы. Однако при этом возможность одностороннего военной интервенции США остается высокой.
Мы говорили об этом с президентом несколько раз. Он очень интересуется этим,
– отметил помощник президента.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционера заявили немало стран мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.