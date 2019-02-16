Генерали потай від Мадуро ведуть переговори з опозицією Венесуели, – Болтон

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон стверджує, що представники командування ВС Венесуели потай від президента Ніколаса Мадуро ведуть переговори з опозицією.

Про це він заявив в п'ятницю в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Я можу сказати, що ключові генерали іта політики, які підтримують Мадуро, ведуть постійні переговори з опозицією. Мадуро цього не помічає, це відбувається неочевидно. Однак вони ведуть переговори,

– сказав Болтон

З точки зору помічника президента США з національної безпеки, корупція у Венесуелі найбільше вразила саме верхівку збройних сил.

"У Венесуелі налічується 2 тисячі генералів. Це більше, ніж у всіх країнах НАТО разом узятих. Це говорить нам про те, де саме корениться корупція", – зазначив Болтон.

Телеканал зауважив, що президент США Дональд Трамп не ризикнув віддати Пентагону наказ приступити до підготовки планів, що передбачають проведення військових операцій щодо Венесуели. Однак при цьому можливість односторонньої військової інтервенції США залишається високою.

Ми говорили про це з президентом кілька разів. Він дуже цікавиться цим,

– наголосив помічник президента.

Що відбувається у Венесуелі?

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.