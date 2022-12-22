Опасная идея: киевляне додумались повесить генератор на балконе девятого этажа

В Киеве жители многоэтажки в одном из спальных районов повесили генератор на 9 этаже с наружной стороны балкона, чтобы пользоваться им при отключении света.

Соседи из дома напротив сняли видео и опубликовали в сети. Как отреагировали жители из дома "изобретателей", пока неизвестно. Об этом пишет 24 канал.

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Это опасная затея

Соседи затейников, опубликовавших видео, отметили, что такие решения опасны.

Это Киев и жизнь в условиях блекаута. Стоит отметить, что такие решения опасны!

– говорится под видео.

Это уже не первое видео где видно, что некоторые жители столицы вешают генератор за окнами своих домов. Однако это столь же опасно, как и внутри квартиры.

Пренебрежение правилами безопасности – опасно для жизни. Тем более в Украине уже есть случаи, когда из-за неправильного использования генераторами гибли люди.

Украинцев призывают соблюдать правила обращения с генераторами, баллонами и аккумуляторами