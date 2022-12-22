Опасная идея: киевляне додумались повесить генератор на балконе девятого этажа
В Киеве жители многоэтажки в одном из спальных районов повесили генератор на 9 этаже с наружной стороны балкона, чтобы пользоваться им при отключении света.
Соседи из дома напротив сняли видео и опубликовали в сети. Как отреагировали жители из дома "изобретателей", пока неизвестно. Об этом пишет 24 канал.
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Это опасная затея
Соседи затейников, опубликовавших видео, отметили, что такие решения опасны.
Это Киев и жизнь в условиях блекаута. Стоит отметить, что такие решения опасны!
– говорится под видео.
Это уже не первое видео где видно, что некоторые жители столицы вешают генератор за окнами своих домов. Однако это столь же опасно, как и внутри квартиры.
Пренебрежение правилами безопасности – опасно для жизни. Тем более в Украине уже есть случаи, когда из-за неправильного использования генераторами гибли люди.
Украинцев призывают соблюдать правила обращения с генераторами, баллонами и аккумуляторами
- Из-за ударов России по энергообъектам Украины существенно вырос спрос на генераторы и газовые баллоны. Также многие граждане ставят у себя дома аккумуляторы для машин. Поэтому в квартирах и частных домах участились пожары.
- В частности, 9 декабря в одном из киевских МАФов взорвался баллон, а 10 декабря такой маленький туристический баллон взорвался в многоэтажке в Нововолынске Волынской области.
- 10 декабря в многоэтажном доме в Киеве взорвался гелевый аккумулятор. К счастью, обошлось только повреждением имущества.
- Для того чтобы избежать трагических ситуаций, следует следовать правилам обращения с генераторами, баллонами, аккумуляторами.