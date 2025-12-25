В одном из районов Киева загорелся генератор, огонь перекинулся на жилой дом
- В Киеве возникло возгорание генератора.
- Огонь перекинулся на фасад жилого дома.
В Святошинском районе Киева загорелся генератор. Огонь перекинулся на жилой дом
Впоследствии возгорание ликвидировали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Смотрите также В Мексике "зажгли" новогоднюю елку: она сгорела
Что известно о возгорании генератора в Киеве?
Утром 25 декабря, а именно в 07:44, в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на проспекте Берестейском.
Возникло возгорание генератора с распространением на фасад жилого дома,
– говорится в сообщении.
Уже около 8 часов утра пожар ликвидировали. Возгорание было на площади 5 квадратных метров. По данным спасателей, жертв или пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать полиция.
Другие случаи
Вечером 16 декабря в Подольском районе Киева вспыхнул пожар в заброшенном здании. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.
Посреди дня 20 декабря в столице, на улице Анны Ахматовой, вспыхнул пожар. Возгорание произошло в заведении общественного питания. Возгорание ликвидировали в 13:15 на площади 150 квадратных метров. Обошлось без жертв или пострадавших.