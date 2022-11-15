Россия переместила "столицу" оккупированной Херсонщины в Геническ: в Британии объяснили, что это ей дает

Благодаря Вооруженным Силам от оккупантов не осталось ни следа на правом берегу Херсонской области и в самом областном центре. После позорного отвода войск из Херсона Путин решил сделать главным городом Геническ.

Российская армия сейчас пытается закрепиться на левом берегу Днепра. В министерстве обороны Великобритании отметили, что захватчики решили сделать "временной столицей" портовый город Геническ на Азовском море.

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Почему оккупанты выбрали именно этот город

Вероятно, все российские командиры ненадолго засядут в Геническе и будут оттуда руководить подразделениями, пока их не выгонит украинская армия. Разведчики сообщают, что именно этот город на Азовском море враг выбрал неслучайно.

Выбор этого района как командного узла свидетельствует о том, что российские командующие обеспокоены, когда они укрепляют свою оборону на Юге Украины. Город имеет хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке,

– написали в МО Великобритании.

Кроме того, от Геническа недалеко до Крыма можно оперативно переправлять подкрепление с полуострова. Также "временная столица", к сожалению, пока вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем. В другом расположении, ВСУ могли бы наносить значительные повреждения российским полевым командным пунктам.

Какая ситуация в Херсоне: актуальная информация

В понедельник, 14 ноября, в освобожденный Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский. Главу нашего государства с радостью и восторгом встречали местные, ведь они ждали когда Украина наконец-то придет и освободит регион от российских захватчиков в течение 8 месяцев.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в Херсоне и области уже восстанавливают жизнь и инфраструктурные объекты. В частности, Укрзализныця начала ремонт поврежденных железнодорожных путей. Вскоре планируют запустить поезда к освободившемуся Югу нашего государства.

В областном центре и регионе появляются пункты помощи и запускаются "публичные точки связи", от которых жители могут подключаться к интернет-сети, больше читайте в материале 24 канала.

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