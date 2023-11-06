Подарочный пакет взорвался при открытии: какие детали гибели Частякова
Помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб 6 ноября в результате взрыва гранаты. В частности, взрывчатка содержалась в подарке, полученном им на свой день рождения.
В частности, подарок разразился, когда военный пытался его открыть. Об этом сообщили источники 24 Канала в правоохранительных органах.
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Какие детали гибели Частякова
Правоохранители подчеркнули, что сообщение о подрыве гранаты поступило в полицию около 17:22. В частности, источники подчеркнули, что взрыв произошел в селе Петропавловская Борщаговка, куда сразу же направились полицейские и медики скорой помощи.
Приехав на место стражи порядка, ссылаясь на слова жены помощника Залужного, установили, что Частяков принес домой подарочный пакет. Там размещалась бутылка спиртного напитка и подарочными рюмками в виде гранат.
При открытии пакета произошел взрыв,
– отметили источники 24 Канала.
В конце концов стало известно, что Частяков в результате полученных травм погиб. А сын полковника получил травмы в виде рваных ран на лице. Правоохранители отметили, что супруга помощника Залужного находилась в шоковом состоянии после инцидента.
Что известно о смерти помощника Залужного
- В Национальной полиции Украины рассказали, что трагедия произошла в одном из жилых комплексов Киевской области. Там отметили, что, по предварительным данным, в результате взрыва гранаты погиб 39-летний военный, а также пострадал его сын.
- Журналисты "Украинской правды", ссылаясь на собственные источники, отметили, что погибшим военным был Геннадий Частяков, работавший помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Журналисты подчеркнули, что при осмотре квартиры полиция обнаружила еще пять целых гранат.
- Официально подтвердил гибель своего помощника и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что во время празднования своего дня рождения в одном из подарков для Частякова сработало неизвестное взрывное устройство.
- Впоследствии источники 24 канала отметили, что сын военного получил тяжелые травмы на лице. Кроме того, по словам его матери, ребенок после взрыва не подавал признаков жизни.