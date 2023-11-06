Подарочный пакет взорвался при открытии: какие детали гибели Частякова

Помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб 6 ноября в результате взрыва гранаты. В частности, взрывчатка содержалась в подарке, полученном им на свой день рождения.

В частности, подарок разразился, когда военный пытался его открыть. Об этом сообщили источники 24 Канала в правоохранительных органах.

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Какие детали гибели Частякова

Правоохранители подчеркнули, что сообщение о подрыве гранаты поступило в полицию около 17:22. В частности, источники подчеркнули, что взрыв произошел в селе Петропавловская Борщаговка, куда сразу же направились полицейские и медики скорой помощи.

Приехав на место стражи порядка, ссылаясь на слова жены помощника Залужного, установили, что Частяков принес домой подарочный пакет. Там размещалась бутылка спиртного напитка и подарочными рюмками в виде гранат.

При открытии пакета произошел взрыв,

– отметили источники 24 Канала.

В конце концов стало известно, что Частяков в результате полученных травм погиб. А сын полковника получил травмы в виде рваных ран на лице. Правоохранители отметили, что супруга помощника Залужного находилась в шоковом состоянии после инцидента.

Что известно о смерти помощника Залужного