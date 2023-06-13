Двое сыновей остались без отца: в Донецкой области погиб защитник из Бердянска Геннадий Колесник
13 июня 2023, 14:36Читати новину українською
Война продолжает забирать жизни лучших сыновей Украины. 7 июня во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб военный Геннадий "Подкова" Колесник.
Украинский защитник был родом из Бердянска. У воина остались два сына и жена.
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Герой служил в "Азове"
С 2015 года Геннадий проходил военную службу в составе полка "Азов" и был награжден нагрудным знаком "Стальной Крест". Воин погиб под Бахмутом, защищая независимость Украины.
Известно, что 14 июня в 12.00 состоится прощание с Героем. Сначала проведут отпевание в Михайловском Златоверхом монастыре, а в 13:00 – похороны на Лукьяновском кладбище на "Аллее Славы".Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Геннадия Колесника. Вечная память Герою!
Потери Украины на войне
- В войне России против Украины погиб Андрей Бать. Защитник отдал свою жизнь в тяжелых боях недалеко от Гуляйполя на Запорожье.
- 8 июня вблизи населенного пункта Новоданиловка в Запорожье погиб Александр Бобров. Защитник родом из города Полонное Хмельницкой области.
- В Донецкой области погиб 36-летний воин из Волыни Владимир Вавелюк. О его смерти сообщили 5 июня. Боец был матросом морской пехоты и получил минометное ранение, которое было не совместимым с жизнью.
- А 7 июня Украина понесла невосполнимую утрату, ведь захватнические войска отобрали жизнь у воина Сергея Довганя. Ему только недавно исполнилось 38 лет.