Двое сыновей остались без отца: в Донецкой области погиб защитник из Бердянска Геннадий Колесник

Война продолжает забирать жизни лучших сыновей Украины. 7 июня во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб военный Геннадий "Подкова" Колесник.

Украинский защитник был родом из Бердянска. У воина остались два сына и жена.

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Герой служил в "Азове"

С 2015 года Геннадий проходил военную службу в составе полка "Азов" и был награжден нагрудным знаком "Стальной Крест". Воин погиб под Бахмутом, защищая независимость Украины.

Известно, что 14 июня в 12.00 состоится прощание с Героем. Сначала проведут отпевание в Михайловском Златоверхом монастыре, а в 13:00 – похороны на Лукьяновском кладбище на "Аллее Славы".

Потери Украины на войне

В войне России против Украины погиб Андрей Бать. Защитник отдал свою жизнь в тяжелых боях недалеко от Гуляйполя на Запорожье.

8 июня вблизи населенного пункта Новоданиловка в Запорожье погиб Александр Бобров. Защитник родом из города Полонное Хмельницкой области.

В Донецкой области погиб 36-летний воин из Волыни Владимир Вавелюк. О его смерти сообщили 5 июня. Боец был матросом морской пехоты и получил минометное ранение, которое было не совместимым с жизнью.

А 7 июня Украина понесла невосполнимую утрату, ведь захватнические войска отобрали жизнь у воина Сергея Довганя. Ему только недавно исполнилось 38 лет.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Геннадия Колесника. Вечная память Герою!