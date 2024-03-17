Умер Геннадий Москаль: что известно об украинском политике

Украинский политик и общественный деятель Геннадий Москаль умер 17 марта 2024 года. Он в течение долгого времени боролся с болезнью, но на 74-м году ушел из жизни.

За время своей карьеры Геннадий Москаль занимал немало должностей и запомнился украинцам своими яркими высказываниями. Что известно о политике – сообщает 24 Канал.

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Геннадий Москаль и его работа в милиции

Геннадий Москаль родился 11 декабря 1950 года на Северной Буковине в селе Задубровка, Заставнивского района, Черновицкой области в семье служащих. Сначала он получил образование в Черновицком техникуме железнодорожного транспорта, и в 20 лет начал работать в должности осмотрщика вагонов на Львовской железной дороге. Затем он был призван на срочную службу в Вооруженные силы СССР.

После демобилизации Геннадий Москаль начал учиться во Львовской специальной средней школе милиции МВД СССР, а уже в 1975 году – начал работать в органах внутренних дел. Это стало началом его молниеносной карьеры и дослужился до звания генерал-лейтенанта милиции.



Геннадий Москаль в звании генерал-лейтенанта / Фото из фейсбука Геннадия Москаля

Работая в органах, Геннадий Москаль продолжал учиться. Так, он окончил Киевскую высшую школу милиции МВД СССР имени Феликса Дзержинского (ныне это Национальная академия внутренних дел Украины), а также получил образование в Академии МВД СССР.

Уже в 1995 его назначили на должность начальника управления МВД Украины в Закарпатской области. Эту должность он занимал до 1997 года. Впоследствии его перевели на должность заместителя министра внутренних дел Украины – начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

Что известно о политической деятельности Геннадия Москаля

В 2001 Геннадий Москаль стал председателем Закарпатской областной государственной администрации. Следовательно, началась политическая деятельность генерал-лейтенанта. В 2004 году он возглавил "Комиссию по делам лиц, депортированных по национальным признакам", а также стал председателем "Межведомственного координационного совета по вопросам сотрудничества с украинской диаспорой".

В 2005 Геннадия Москаля назначили на должность заместителя министра внутренних дел. Тогда главой МВД был Николай Белоконь. Геннадий Москаль занимал должность заместителя до 18 ноября 2005 года и ушел в отставку, когда новым министром стал Юрий Луценко. Правда, того же дня Геннадия Москаля назначили на должность председателя Луганской ОГА.

В конце 2006 года Геннадий Москаль баллотировался на внеочередных парламентских выборах от партии "Наша Украина – Народная самооборона", но в парламент не попал. Получить мандат удалось в 2007 году, и тогда Геннадий Москаль получил должность первого заместителя председателя комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Кроме того, в период с 9 января 2007 года до 11 апреля 2007 года он работал заместителем председателя СБУ.

В 2019 году Геннадий Москаль подал в отставку. 11 июня 2019 года он был уволен с должности председателя Закарпатской ОГА.

Геннадий Москаль всегда ярко выражал мнение

За свою политическую карьеру Геннадий Москаль всегда ярко выражал свои мысли, не подбирая слов. Он не обращал внимания на прямые эфиры и телекамеры, а называл вещи своими именами. Особенно ярко свои лексические возможности он использовал, когда занимал должность председателя Луганской ОГА. К примеру, некоторые из высказываний Москаля: