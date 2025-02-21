Во время российского обстрела погиб энергетик ДТЭК Геннадий Мусатов

Оккупанты продолжают цинично уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать украинцев. Стало известно о новой потере в рядах энергетиков.

Во время переговоров с американцами глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров цинично заявил, что Россия никогда не била по энергетической инфраструктуре Украины. Однако реальность выглядет иначе, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Погиб в битве за свет

Днем 20 февраля оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Тогда погибли два человека. Один из них – 56-летний работник ДТЭК Геннадий Мусатов с 20-летним стажем.

Вместе с бригадой Геннадий приехал восстанавливать электросети, поврежденные обстрелами. Именно тогда враг нанес повторный удар и попал в автокран, за рулем которого энергетик.

Нет слов, чтобы описать боль. Глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, всем, кто знал и любил Геннадия. Вечная и светлая память каждому, кто погиб во время битвы за свет..,

– говорится в сообщении компании.

К слову, российские войска ударили КАБом по жилому сектору Купянска, разрушив частный дом и убив мужчину, который оказался под завалами.