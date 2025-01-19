Умеров назначил Шаповалова главой украинской команды NSATU в Висбадене

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов возглавит украинскую команду при Центре помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения NSATU в Висбадене. Соответствующее назначение уже подписал глава Минобороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова в фейсбуке.

Интересно Роман Качур возглавил Национальную академию сухопутных войск: каковы его ключевые задачи

Чем будет заниматься генерал Шаповалов в NSATU

Рустем Умеров рассказал, что основной задачей для Геннадия Шаповалова станет координация военного сотрудничества с партнерами, в частности по поставкам военной помощи Украине.

Генерал Шаповалов – боевой офицер с богатым опытом. Военное образование получил с отличием в Украине, а также в США, завершив обучение в Военном колледже Армии США, где готовят старших офицеров Сухопутных войск,

– отметил министр обороны.

Он также отметил, что за годы службы Шаповалов прошел все ступени военной карьеры – от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году военному присвоили звание бригадного генерала.

"Эти знания и опыт станут важным инструментом для эффективного сотрудничества с нашими партнерами", – убежден глава Минобороны.

К слову, о новом назначении для Геннадия Шаповалова говорил также и Владимир Зеленский в вечернем обращении за 19 января. До этого военный был командующим оперативного командования "Юг". На эту должность генерала назначили в апреле 2024 года.