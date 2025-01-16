Защищал родную землю от врага: "на щите" вернулся Геннадий Терещенко

Украина теряет лучших сыновей и дочерей в полномасштабной войне, которую развязала Россия. Стало известно, что "на щите" вернулся защитник Украины Геннадий Терещенко.

Печальную весть сообщили в Славутичском городском совете, пишет 24 Канал.

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"На щите" вернулся Геннадий Терещенко

В апреле 2023 года Геннадий был мобилизован в ряды ВСУ.

Без колебаний стал на защиту родной земли, служил старшим солдатом на востоке страны. Его сердце остановилось 4 января 2025 года во время выполнения военной службы,

– сообщили там.

В Славутичском городском совете рассказали, что 9 января защитника провели в последний путь. Также отметим, что 9 января в Славутиче объявлялся Днем траура.

Известно, что родился Геннадий 21 декабря 1968 года в Харьковской области в семье педагогов. Его детство и юность прошли в городе Припять, где он в 1986 году окончил общеобразовательную школу № 3. Стремление к развитию и профессиональному становлению привели его в Белоцерковское профессионально-техническое училище № 5, которое он успешно закончил.

В городском совете рассказали, что с 1990 по 2019 годы Геннадий работал слесарем в цехах Чернобыльской АЭС. В 2021–2022 годах он продолжал свою профессиональную деятельность как слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования в ОП "Атомремонтсервис" ГП НАЭК "Энергоатом". На предприятиях, связанных с атомной энергетикой, зарекомендовал себя как высококвалифицированный и преданный своему делу работник.

"Геннадий был человеком, который всегда находил время для рыбалки, мастерства и заботы о родных. Его знали как общительного, ответственного, трудолюбивого, доброго человека, который всегда был готов помочь каждому. Для своих близких он остался любящим папой, мужем, братом и верным другом. Он был и останется примером настоящего мужчины, который отдал свою жизнь ради независимости страны", – написали в заметке в Славутичском городском совете.

Там выразили искренние соболезнования жене Ирине, дочери Анастасии, сестрам Марине и Наталье, друзьям, собратьям, всем, кто имел честь знать Геннадия.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Геннадия Терещенко. Вечная и светлая память!