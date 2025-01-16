Сумну звістку повідомили в Славутицькій міській раді, пише 24 Канал.

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"На щиті" повернувся Геннадій Терещенко

У квітні 2023 року Геннадія було мобілізовано до лав ЗСУ.

Без вагань став на захист рідної землі, служив старшим солдатом на сході країни. Його серце зупинилося 4 січня 2025 року під час виконання військової служби,

– повідомили там.

У Славутицькій міській раді розповіли, що 9 січня захисника провели в останню путь. Також зазначимо, що 9 січня у Славутичі оголошувався Днем жалоби.

Відомо, що народився Геннадій 21 грудня 1968 року у Харківській області в родині педагогів. Його дитинство та юність пройшли в місті Прип’ять, де він у 1986 році закінчив загальноосвітню школу № 3. Прагнення до розвитку й професійного становлення привели його до Білоцерківського професійно-технічного училища № 5, яке він успішно закінчив.

В міській раді розповіли, що з 1990 по 2019 роки Геннадій працював слюсарем у цехах Чорнобильської АЕС. У 2021–2022 роках він продовжував свою професійну діяльність як слюсар із ремонту реакторно-турбінного устаткування у ВП "Атомремонтсервіс" ДП НАЕК "Енергоатом". На підприємствах, що пов’язані з атомною енергетикою, зарекомендував себе як висококваліфікований та відданий своїй справі працівник.

"Геннадій був людиною, яка завжди знаходила час для риболовлі, майстрування й турботи про рідних. Його знали як товариського, відповідального, працелюбного, доброго чоловіка, який завжди був готовий допомогти кожному. Для своїх близьких він залишився люблячим татом, чоловіком, братом і вірним другом. Він був і залишиться прикладом справжнього чоловіка, який віддав своє життя заради незалежності країни", – написали в дописі в Славутицькій міській раді.

Там висловили щирі співчуття дружині Ірині, доньці Анастасії, сестрам Марині та Наталії, друзям, побратимам, всім, хто мав честь знати Геннадія.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким Геннадія Терещенка. Вічна та світла пам'ять!