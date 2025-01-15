Свій останній бій він зустрів на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Хоростківську міську раду.

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Сергій Попко пішов захищати Україну у березні 2022 року

Про загибель воїна повідомили у понеділок, 13 січня.

"На війні за свободу та незалежність України героїчно загинув наш земляк, житель села Великий Говилів – Попко Сергій Дмитрович, 2001 року народження", – написали у Хоростківській міській раді.

Попри юний вік, Сергій добровільно пішов захищати Україну від ворога на початку повномасштабного вторгнення – 15 березня 2022 року.

Хлопець закінчив Великоговилівську загальноосвітню школу та Хоростківський сільськогосподарський ліцей.

Працював будівельником у Борисполі, куди переїхав у 2020 році. Саме там він зустрів війну та вирішив приєднатися до лав ЗСУ.

️10 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку, Сергій мужньо віддав своє життя заради миру на нашій землі,

– повідомили у Хоросткові.

У Сергія залишилася мама та сестра.

24 Канал висловлює співчуття рідним воїна Сергія Попка. Вічна та світла пам'ять мужньому захиснику України!