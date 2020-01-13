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      Генпрокуратура открыла дело против Трубы

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      Против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы открыли дело / dbr.gov.ua

      В Генпрокуратуре открыли дело против бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Экс-главу подозревают во вмешательство в деятельность полиции.

      Об этом Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в фейсбуке.

      Читайте больше: Трубу продолжает рвать: в сеть слили новую порцию прослушки из кабинета экс-главу ГБР

      В соответствующем документе, который пришел в ответ на запрос Гончаренко, речь идет о том, что начато досудебное расследование. Трубу подозревают во вмешательстве в деятельность работников правоохранительных органов и разглашении данных досудебного следствия. Дело против Ттрубы будет вести главный следователь управления Нацполиции.

      Гончаренко также сообщил, что записи из кабинета Трубы могут доказать, что экс-глава ведомства неоднократно нарушал закон.

      В этом случае просто увольнения с должности недостаточно. Считаю, что беспристрастное расследование действий Трубы и других фигурантов это дело чести для правоохранителей,
      – добавил Гончаренко.

      заява роман труба генпрокуратура
      Этот документ пришел в ответ на запрос Гончаренко / Фото с фейсбука

      В чем подозревают Романа Трубу?

      Романа Трубу назначили на должность главы Государственного бюро расследований в 2017 году. В сентябре 2019 года Роман Труба сообщил, что в его кабинете нашли профессионально установленную прослушку. Тогда сам глава ГБР не исключал, что такая находка может быть связана с делами против топовых лиц государства. Однако каким образом прослушка попала в его кабинет и где записи с нее, установлено не было.

      20 ноября 2019 года в сеть слили диктофонные записи из кабинета Романа Трубы. В них, в частности, речь идет о резонансных уголовных делах против топ чиновников Украины. На одной из записей слышно, что дело против Петра Порошенко контролирует глава Офиса Президента Андрей Богдан. А в записи от 19 сентября президент Зеленский поставил главе ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание, то останется на должности в 2020 году.

      Подробнее! Что известно о Романе Трубе

      Адвокаты Порошенко подали в НАБУ и Генпрокуратуру заявления о фигурантах опубликованных записей разговоров из кабинета Романа Трубы. Они считают, что в этих разговорах речь идет о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов со стороны Офиса президента Украины.

      24 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. А уже 27 числа подписал указ, которым уволил Трубу с должности директора ГБР. А на его местоназначил временно исполнять обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

       

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Роман Труба Владимир Зеленский Государственное бюро расследований
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