Генпрокуратура открыла дело против Трубы

В Генпрокуратуре открыли дело против бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Экс-главу подозревают во вмешательство в деятельность полиции.

Об этом Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в фейсбуке.

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В соответствующем документе, который пришел в ответ на запрос Гончаренко, речь идет о том, что начато досудебное расследование. Трубу подозревают во вмешательстве в деятельность работников правоохранительных органов и разглашении данных досудебного следствия. Дело против Ттрубы будет вести главный следователь управления Нацполиции.

Гончаренко также сообщил, что записи из кабинета Трубы могут доказать, что экс-глава ведомства неоднократно нарушал закон.

В этом случае просто увольнения с должности недостаточно. Считаю, что беспристрастное расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей,

– добавил Гончаренко.



Этот документ пришел в ответ на запрос Гончаренко / Фото с фейсбука Этот документ пришел в ответ на запрос Гончаренко / Фото с фейсбука

В чем подозревают Романа Трубу?

Романа Трубу назначили на должность главы Государственного бюро расследований в 2017 году. В сентябре 2019 года Роман Труба сообщил, что в его кабинете нашли профессионально установленную прослушку. Тогда сам глава ГБР не исключал, что такая находка может быть связана с делами против топовых лиц государства. Однако каким образом прослушка попала в его кабинет и где записи с нее, установлено не было.

20 ноября 2019 года в сеть слили диктофонные записи из кабинета Романа Трубы. В них, в частности, речь идет о резонансных уголовных делах против топ чиновников Украины. На одной из записей слышно, что дело против Петра Порошенко контролирует глава Офиса Президента Андрей Богдан. А в записи от 19 сентября президент Зеленский поставил главе ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание, то останется на должности в 2020 году.

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Адвокаты Порошенко подали в НАБУ и Генпрокуратуру заявления о фигурантах опубликованных записей разговоров из кабинета Романа Трубы. Они считают, что в этих разговорах речь идет о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов со стороны Офиса президента Украины.

24 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. А уже 27 числа подписал указ, которым уволил Трубу с должности директора ГБР. А на его местоназначил временно исполнять обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.