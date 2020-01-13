Генпрокуратура відкрила справу проти Труби

У Генпрокуратурі відкрили справу проти колишнього голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Ексочільника підозрюють у втручання у в діяльність поліції.

Про це народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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У відповідному документі, який прийшов у відповідь на запит Гончаренка, йдеться про те, що розпочато досудове розслідування. Трубу підозрюють у втручанні в діяльність працівників правоохоронних органів і розголошення даних досудового слідства. Справу проти Труби буде вести Головний слідчий управління Нацполіції.

Гончаренко також повідомив, що записи із кабінету Труби можуть довести, що ексглава відомства неодноразово порушував закон.

У цьому випадку просто звільнення з посади - недостатньо. Вважаю, що неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів - це справа честі для правоохоронців,

– додав Гончаренко.



Цей документ прийшов у відповідь на запит Гончаренка / Фото з фейсбуку Цей документ прийшов у відповідь на запит Гончаренка / Фото з фейсбуку

У чому підозрюють Романа Трубу?

Романа Трубу призначили на посаду голови Державного бюро розслідувань у 2017 році. У вересні 2019 року Роман Труба повідомив, що у його кабінеті знайшли професійно встановлену прослушку. Тоді сам голова ДБР не виключав, що така знахідка може бути пов'язаною зі справами проти топових осіб держави. Однак яким чином прослушка потрапила до його кабінету та де записи з неї встановлено не було.

20 листопада 2019 року у мережу злили диктофонні записи із кабінету Романа Труби. У них зокрема йдеться про резонансні кримінальні справи проти топ чиновників України. На одному із записів чути, що справу проти Петра Порошенка контролює голова Офісу Президента Андрій Богдан. А у записі від 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.

Детальніше! Що відомо про Романа Трубу

Адвокати Порошенка подали до НАБУ та Генпрокуратури заяви щодо фігурантів опублікованих записів розмов з кабінету Романа Труби. Вони вважають, що у цих розмовах мовиться про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України.

24 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. А вже 27 числа підписав указ, яким звільнив Трубу з посади директора ДБР. А призначив на його місце тимчасово виконувати обов’язки нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову.