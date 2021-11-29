Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях в случае агрессии против Украины

Йенс Столтенберг решительно заявил, что Россию ожидают серьезные последствия в случае ее вторжения в Украину. По словам политика, в частности говорится об экономической и политической сфере.

Генсек НАТО отметил, что страна-агрессор в 2021 году уже второй раз проводит концентрацию сил вблизи границ. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии.

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Йенс Столтенберг объяснил, что Североатлантический альянс фиксирует:

тяжелое вооружение;

артиллерию;

вооруженные подразделения;

дроны;

десятки тысяч военных.

Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену. Я вижу политические и экономические последствия для России,

– подчеркнул генеральный секретарь.

Политик подчеркнул, что такая концентрация российских военных не была спровоцирована чем-то и непонятна, но повышает риск неправильного восприятия ситуации. Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Москву продемонстрировать транспарентность и снизить напряженность в регионе.

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