Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев: главные заявления Столтенберга и Зеленского
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским.
Об этом стало известно из трансляции на официальном канале Альянса. Сейчас Столтенберг и Зеленский проводят совместную пресс-конференцию. О главных заявлениях генсека НАТО и президента Украины – далее в материале 24 Канала.
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Главные заявления Зеленского и Столтенберга
Столтенберг признал, что страны НАТО не выполнили обещаний по поставкам военной помощи Украине. Генсек НАТО заявил, что нехватка боеприпасов позволила врагу продвигаться на поле боя, нехватка систем ПВО и ракет к ним позволила России поражать больше целей, а отсутствие дальнобойного оружия позволяет россиянам концентрировать свои силы. Нам надо быть честными. Надо быть честными, и если мы не выполняем обещания, не поставляем оружие, то это вопрос жизни и смерти, который имеет реальные последствия. Это не какая-то теория. Это происходит каждый день. Если мы не поставляем то, что обещали, то Украина платит цену, Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть три главных пункта, от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий. Так, говорится о: Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Второй пункт – своевременная поставка оружия нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте я пока не вижу. Поставки есть, они пошли, надо этот процесс ускорить. И третий пункт – самое главное – что получит Украина. И вот это "что" самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных, Столтенберг отметил, что Украине необходимо предоставить не только больше систем ПВО, но и боеприпасов к ним. В частности, генсек НАТО отметил, что Германия и Испания предоставят дополнительные системы ПВО, кроме того, Австралия сегодня, 29 апреля, объявила о выделении средств на закупку систем короткого радиуса действия, а также переносных систем. Нам нужно больше внимания сосредоточить на ЗРК Patriot. Также надо ремонтировать те системы, которые уже есть, а также нужны боеприпасы к ним. Если не будет боеприпасов к батареям, то нет смысла иметь батареи, Он также добавил, что Альянс работает над передачей и других систем, кроме Patriot. По словам Столтенберга, NASAMS и IRIS-T также могут обеспечить надежную защиту. Владимир Зеленский заявил, что принятый Конгрессом законопроект о помощи для Украины является очень важным. По словам президента, некоторая помощь уже начала поступать от партнеров, однако деталей раскрывать он не стал. Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад, Президент также добавил, что гарантии безопасности, которые предоставляли партнеры, очень помогли Украине, пока наше государство ожидало принятия законопроекта в США. Столтенберг сообщил, что сейчас в Альянсе обсуждают возможности по усилению военной поддержки Украины. Также в НАТО обсуждают и вопрос по обеспечению таких сил и средств, которые в будущем бы обеспечили место Украины в Альянсе. Итак, я думаю, что мы выполняем и должны выполнять важные решения, принятые в Вильнюсе: план действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также большую программу для оперативной совместимости, Йенс Столтенберг в своем заявлении поблагодарил Владимира Зеленского за теплую встречу. В то же время он подчеркнул, что Украина на саммите в этом году не получит приглашение в НАТО. Украина станет членом НАТО. Работа, которую мы сейчас осуществляем, ставит вас на необратимый путь к членству в Альянсе. Когда наступит подходящий момент, Украина сможет стать членом НАТО немедленно. С нетерпением жду того дня, когда украинский флаг замаячит возле штаб-квартиры НАТО, В то же время генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Альянса – долгосрочная и предсказуемая. По словам Столтенберга, Украине необходимо стать как можно более "оперативно совместимой" и такой, которая будет отвечать всем стандартам. Когда все политические условия будут достигнуты – тогда Украина станет членом НАТО. И то, что мы сейчас делаем в плане военной поддержки, – это часть того, что обеспечивает насущные потребности Украины, Владимир Зеленский отметил, что Украина заслуживает приглашения в НАТО. Он добавил, что наша страна имеет важное значение для защиты всего евроатлантического сообщества, поэтому имеет право быть его членом. Мы считаем, что Альянс не должен бояться собственной силы и не имеет права отступить от собственных правил только потому, что такого отступления хотят в Кремле, Поэтому президент Украины поблагодарил всех мировых лидеров, которые поддерживают наше государство на пути к Альянсу. Зеленский отметил, что одним из первых вопросов стала ситуация на поле боя. Президент подчеркнул, что враг пытается воспользоваться ситуацией на поле боя, пока Украина ожидает помощи от партнеров. Он отметил, что стабильность в поставках буквально означает стабилизацию на поле боя. Артиллерия 155 калибр, дальнобойное оружие и противовоздушная оборона, прежде всего системы Patriot, – это то, что есть у партнеров. И то, что должно сейчас работать в Украине для уничтожения террористических российских амбиций, Президент сообщил, что вместе с генсеком НАТО обсудил инициативу по созданию специального фонда для поддержки украинской обороны объемом 100 миллиардов евро. Фонд будет предусматривать помощь на срок 5 лет. Президент Украины поздравил генерального секретаря НАТО в Украине. Он отметил, что это третий визит Йенса Столтенберга с начала полномасштабного вторжения. Зеленский отметил, что сейчас Украина достигла наилучшего уровня политических отношений с Альянсом от обретения независимости. Президент Украины подчеркнул, что Украина обязательно будет в Альянсе, ведь невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины. Именно наше государство, наших людей, наш потенциал Россия стремится сделать плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего евроатлантического пространства. Именно поэтому в защите нашего государства ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности,
Страны НАТО не выполнили обещаний по предоставлению вооружения Украине
– подчеркнул Столтенберг.
Мощность украинской армии зависит от 3 главных пунктов
– подчеркнул Зеленский.
– заявил Столтенберг.
Украина начала получать помощь от США
– заявил Зеленский.
В НАТО обсуждают возможности усиления помощи
– заявил Столтенберг.
Украина не получит приглашение на саммите
– заявил Столтенберг.
– подчеркнул генсек НАТО.
Украина заслуживает приглашения в НАТО
– подчеркнул Зеленский.
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский поздравил Столтенберга в Украине
– подчеркнул Зеленский.
Столтенберг признал, что страны НАТО не выполнили обещаний по поставкам военной помощи Украине. Генсек НАТО заявил, что нехватка боеприпасов позволила врагу продвигаться на поле боя, нехватка систем ПВО и ракет к ним позволила России поражать больше целей, а отсутствие дальнобойного оружия позволяет россиянам концентрировать свои силы.
Нам надо быть честными. Надо быть честными, и если мы не выполняем обещания, не поставляем оружие, то это вопрос жизни и смерти, который имеет реальные последствия. Это не какая-то теория. Это происходит каждый день. Если мы не поставляем то, что обещали, то Украина платит цену,
Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть три главных пункта, от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий. Так, говорится о:
Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Второй пункт – своевременная поставка оружия нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте я пока не вижу. Поставки есть, они пошли, надо этот процесс ускорить. И третий пункт – самое главное – что получит Украина. И вот это "что" самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных,
Столтенберг отметил, что Украине необходимо предоставить не только больше систем ПВО, но и боеприпасов к ним. В частности, генсек НАТО отметил, что Германия и Испания предоставят дополнительные системы ПВО, кроме того, Австралия сегодня, 29 апреля, объявила о выделении средств на закупку систем короткого радиуса действия, а также переносных систем.
Нам нужно больше внимания сосредоточить на ЗРК Patriot. Также надо ремонтировать те системы, которые уже есть, а также нужны боеприпасы к ним. Если не будет боеприпасов к батареям, то нет смысла иметь батареи,
Он также добавил, что Альянс работает над передачей и других систем, кроме Patriot. По словам Столтенберга, NASAMS и IRIS-T также могут обеспечить надежную защиту.
Владимир Зеленский заявил, что принятый Конгрессом законопроект о помощи для Украины является очень важным. По словам президента, некоторая помощь уже начала поступать от партнеров, однако деталей раскрывать он не стал.
Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад,
Президент также добавил, что гарантии безопасности, которые предоставляли партнеры, очень помогли Украине, пока наше государство ожидало принятия законопроекта в США.
Столтенберг сообщил, что сейчас в Альянсе обсуждают возможности по усилению военной поддержки Украины. Также в НАТО обсуждают и вопрос по обеспечению таких сил и средств, которые в будущем бы обеспечили место Украины в Альянсе.
Итак, я думаю, что мы выполняем и должны выполнять важные решения, принятые в Вильнюсе: план действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также большую программу для оперативной совместимости,
Йенс Столтенберг в своем заявлении поблагодарил Владимира Зеленского за теплую встречу. В то же время он подчеркнул, что Украина на саммите в этом году не получит приглашение в НАТО.
Украина станет членом НАТО. Работа, которую мы сейчас осуществляем, ставит вас на необратимый путь к членству в Альянсе. Когда наступит подходящий момент, Украина сможет стать членом НАТО немедленно. С нетерпением жду того дня, когда украинский флаг замаячит возле штаб-квартиры НАТО,
В то же время генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Альянса – долгосрочная и предсказуемая. По словам Столтенберга, Украине необходимо стать как можно более "оперативно совместимой" и такой, которая будет отвечать всем стандартам. Когда все политические условия будут достигнуты – тогда Украина станет членом НАТО.
И то, что мы сейчас делаем в плане военной поддержки, – это часть того, что обеспечивает насущные потребности Украины,
Владимир Зеленский отметил, что Украина заслуживает приглашения в НАТО. Он добавил, что наша страна имеет важное значение для защиты всего евроатлантического сообщества, поэтому имеет право быть его членом.
Мы считаем, что Альянс не должен бояться собственной силы и не имеет права отступить от собственных правил только потому, что такого отступления хотят в Кремле,
Поэтому президент Украины поблагодарил всех мировых лидеров, которые поддерживают наше государство на пути к Альянсу.
Зеленский отметил, что одним из первых вопросов стала ситуация на поле боя. Президент подчеркнул, что враг пытается воспользоваться ситуацией на поле боя, пока Украина ожидает помощи от партнеров.
Он отметил, что стабильность в поставках буквально означает стабилизацию на поле боя.
Артиллерия 155 калибр, дальнобойное оружие и противовоздушная оборона, прежде всего системы Patriot, – это то, что есть у партнеров. И то, что должно сейчас работать в Украине для уничтожения террористических российских амбиций,
Президент сообщил, что вместе с генсеком НАТО обсудил инициативу по созданию специального фонда для поддержки украинской обороны объемом 100 миллиардов евро. Фонд будет предусматривать помощь на срок 5 лет.
Президент Украины поздравил генерального секретаря НАТО в Украине. Он отметил, что это третий визит Йенса Столтенберга с начала полномасштабного вторжения. Зеленский отметил, что сейчас Украина достигла наилучшего уровня политических отношений с Альянсом от обретения независимости.
Президент Украины подчеркнул, что Украина обязательно будет в Альянсе, ведь невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины.
Именно наше государство, наших людей, наш потенциал Россия стремится сделать плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего евроатлантического пространства. Именно поэтому в защите нашего государства ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности,