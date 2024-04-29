Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев: главные заявления Столтенберга и Зеленского

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно из трансляции на официальном канале Альянса. Сейчас Столтенберг и Зеленский проводят совместную пресс-конференцию. О главных заявлениях генсека НАТО и президента Украины – далее в материале 24 Канала.

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Главные заявления Зеленского и Столтенберга