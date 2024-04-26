Глава МИД Германии провела секретный ужин с генсеком НАТО, – СМИ
Источник:Bild
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела секретный ужин с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает издание, политики провели тайную встречу в ресторане одного из пятизвездочных отелей Берлина.
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Журналисты заметили и сфотографировали Бербок и Столтенберга, когда они выходили из ресторана в окружении семи сотрудников службы безопасности.
Длительный разговор
Министр иностранных дел и генсек НАТО провели почти три часа в ресторане отеля Telegraphenamt. По словам очевидцев, Бербок и Столтенберг во время ужина ели рыбу и живо обменивались мнениями.
Впоследствии журналистам Bild стало известно, что Столтенберг попросил Бербок о встрече. На ней речь шла о безопасности Европы и дальнейшей помощи Украине.
Столтенберг назвал условие, при котором Украина может выиграть войну
Во время выступления на мероприятии в Берлине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина еще может одержать победу, поскольку помощь от союзников находится в процессе передачи.
Он также напомнил, что Соединенные Штаты выделили более 60 миллиардов долларов на помощь нашему государству. В то же время Великобритания, Германия и Нидерланды анонсировали новые поставки оружия для Украины.
Страны НАТО поставят Украине больше систем ПВО
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает новые анонсы о передаче дополнительных систем ПВО для Украины уже в ближайшее время. Он отметил, что страны-члены Альянса имеют такие возможности.
- Он отметил, что Альянс пересмотрел имеющиеся системы ПВО и нашел средства защиты для Украины, в том числе Patriots.
- В то же время генсек НАТО добавил, что не будет вдаваться в конкретные цифры, потому что это секретная информация и часть оборонного планирования Альянса. Некоторые системы ПВО модернизируют, чтобы сделать их пригодными к использованию. В общем могут предоставить Patriot или SAMP/T. Страны НАТО, которые не имеют ПВО, могут предоставить финансовую помощь.