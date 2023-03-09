У него есть 3 вопроса: с чем Гутерреш приехал в Украину

Генсек ООН 8 марта прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Уже 9 марта Россия устроила массированную ракетную атаку, но не только из-за визита Антониу Гутерреша.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что когда в апреле 2022 года Генсек ООН был в Буче, Россия тоже наносила ракетные удары.

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"Если Путин злится на Гутерреша и параллельно обстреливает, то приехать сюда и требовать в пользу Путина – он точно не будет. Если эти два факта совпадают – это хороший знак", – сказал Давыдюк.

Политолог отметил, если Владимир Путин таки злой на Генсека ООН, это означает, что Антониу Гутерреш на нашей стороне.

"Если бы Путин расстилал красную дорожку и пригнал Медведчука, и они там ему делали "теплый" прием, тогда была бы проблема и были бы невзгоды", – рассказал он.

С чем связан визит Гутерреша в Киев

Давыдюк связывает визит Генсека ООН в Киев как минимум с тремя вопросами – зерновым соглашением, энергетической безопасностью и поиском мира.

Вот единственный вопрос, чтобы он не был с китайской стороны. Чтобы он не был в этом "треке" с саудитами, которые тоже вместе с россиянами "играют". А чтобы он как раз искал для этой планеты справедливый мир,

– рассказал он.

Политолог напомнил, что Украина проголосовала в ООН за резолюцию, которая требует вывести войска со всех территорий Украины в 1991 году.

"Все. Далее можем садиться начинать говорить. Может, их интересует отлов рыбы в Азове, может их интересует, чтобы мы Лукашенко не трогали, может их еще что-то интересует", – рассказал он.

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