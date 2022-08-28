россияне попытались улучшить положение на Харьковщине: врага заставили отойти возле Светличного
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Оккупанты по состоянию на 28 августа попытались улучшить положение на Харьковщине. Никакого успеха вблизи Светличного враг не добился. россияне отошли.
Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 28 августа. Украинские герои уже 186 дней героически обороняют родную землю.
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Ситуация на Харьковском направлении
российские захватчики на Харьковском направлении били из:
- танков;
- ствольной и реактивной артиллерии.
Враг открывал огонь в районе населенных пунктов: Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы.
Совершил попытку улучшения тактического неподалеку Светличного, успеха не имел, отошел,
– говорится в сообщении.
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российские захватчики пытались продвигаться по ряду направлений:
- в районе Богородичного на Славянском;
- возле Веселой Долины на Бахмутском направлении;
- в районе Первомайского на Авдеевском направлении;
- недалеко от Павловки на Новопавловском.
Однако украинские герои нанесли врагу потери во всех направлениях. россияне отступили.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. На некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе", – заявили в Генштабе ВСУ.
Количество ликвидированных оккупантов растет ежедневно.
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