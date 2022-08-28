россияне попытались улучшить положение на Харьковщине: врага заставили отойти возле Светличного

28 августа 2022 , 18:58
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты по состоянию на 28 августа попытались улучшить положение на Харьковщине. Никакого успеха вблизи Светличного враг не добился. россияне отошли.

Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 28 августа. Украинские герои уже 186 дней героически обороняют родную землю.

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Ситуация на Харьковском направлении

российские захватчики на Харьковском направлении били из:

  • танков;
  • ствольной и реактивной артиллерии.

Враг открывал огонь в районе населенных пунктов: Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы.

Совершил попытку улучшения тактического неподалеку Светличного, успеха не имел, отошел,
– говорится в сообщении.

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российские захватчики пытались продвигаться по ряду направлений:

  • в районе Богородичного на Славянском;
  • возле Веселой Долины на Бахмутском направлении;
  • в районе Первомайского на Авдеевском направлении;
  • недалеко от Павловки на Новопавловском.

Однако украинские герои нанесли врагу потери во всех направлениях. россияне отступили.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. На некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе", – заявили в Генштабе ВСУ.

Количество ликвидированных оккупантов растет ежедневно.

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Автор: Мар'яна Бекало