Генштаб отчитался о поражении нефтебазы в Курской области

Силы обороны снова поразили объекты на Курщине. На этот раз под удар попала нефтебаза.

29 июля в Генштабе сообщили, что в Курской области атаковали важные объекты. Речь шла о ряде тяговых электроподстанций, которые обеспечивали функционирование российской железной дороги. Вследствие этого были перебои с электричеством в трех районах Курской области.

Смотрите также Россия начала использовать против Украины ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР

Что известно о новом ударе Сил обороны по Курской области

Продолжается слаженная работа Сил обороны Украины: нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов. Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область России. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар,

– сказано в заметке.

Момент удара попал на камеры видеонаблюдения: смотрите видео удара по Курской области

Удар нанесли силы и средства Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Впрочем, детали о последствиях поражения нефтебазы еще уточняют.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!" – пообещали в Генштабе.

Что известно о взрывах в Курске ночью 30 июля

Ночью в Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Местные власти призвали жителей региона не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Впоследствии в Курске начали раздаваться сильные взрывы. Предположительно, это происходило в районе аэропорта.

Местные также рассказывают, что видели яркую вспышку в небе. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация.

Между тем исполняющий обязанности губернатора отчитался, что четыре ракеты ВСУ уничтожили ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.

Некоторые украинские осинтеры обратили внимание, что взрывы прозвучали в четыре утра, тем временем тревогу объявили на три минуты позже. А еще следует сказать, что бывший губернатор Курщины Роман Старовойт неожиданно пошел на повышение, получив должность целого министра транспорта.