Силы обороны били по важным объектам российской армии 25 и 26 мая. К тому же подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что поразили Силы обороны?

В Генштабе заявили, что СОУ атаковали командный пункт россиян в Очеретино на Донетчине и пункт управления полка в Верхней Кринице на Запорожье. Также на временно оккупированных территориях этих областей были поражены два вражеских пункта управления БПЛА.

Кроме того, под прицелом защитников оказался состав вражеских беспилотников и материально-технических средств возле Новопетриковки, а также в Донецке. В районе Дебальцево Силы обороны устроили по железнодорожной цистерне с горюче-смазочными материалами оккупантов.

По результатам предварительных поражений подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" (Сызрань, Самарская область, России), по которому Силы обороны Украины избивали 21 мая 2026 года,

– уточнили военные.

Отдельно 25 мая под ударом находилась линейная производственно-диспетчерская станция "Ярославль". В результате успешных ударов были повреждены оборудование и резервуары.

Напоследок в Генштабе подтвердили удар по вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" в Ярске Луганщины.

Напомним, что ранее под ударом Сил обороны была нефтебаза "Белец" в российском городе Унеча.

Также сообщалось о значительных разрушениях НПЗ в Рязани после атаки 15 мая. На спутниковых снимках были зафиксированы многочисленные удары по двум установкам первичной переработки нефти. Предварительно, в общей сложности из строя могло быть выведено более 90% нефтеперерабатывающих мощностей завода.