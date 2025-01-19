Генштаб выявил ошибки и взял на контроль формирование новосозданной 156-й бригады
Генеральный штаб ВСУ провел проверку в одной из бригад. Стало известно об обнаружении определенных недостатков.
Комплексная группа во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ Олегом Апостолом начала работать в 156 бригаде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Личный состав сформирован
В Генштабе объяснили, что цель работы – проверка формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.
По состоянию на сейчас в бригаде сформирован личный состав и осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку.
Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом,
– добавили в сообщении.
Во время проверки выявили ряд существенных недостатков. Их планируют устранить.
Речь идет о:
- замене части руководящего состава бригады и назначении командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;
- переводе в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156 ОМБр;
- повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;
- повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.
Ранее скандал вспыхнул вокруг 155 бригады. Более 1700 солдат 155 бригады могли самовольно покинуть часть из-за проблем с управлением и адаптацией к боевым условиям. Капитан Сергей Филимонов отметил, что новосозданные бригады часто не имеют опыта и необходимых знаний для эффективной деятельности на поле боя.