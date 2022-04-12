Генштаб рассказал о функции российских корабельных групп в Черном и Азовском море

Российские войска продолжают изолировать район ведения боевых действий с акватории Черного и Азовского моря. Кроме того, именно отсюда применяется ракетное вооружение.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, обнародованные утром 12 апреля.

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В акваториях морей корабли России изолируют район боевых действий

По информации Генштаба, у корабельных групп противника есть несколько основных функций в акваториях Черного и Азовского морей:

изоляция района ведения боевых действий,

ведение разведки,

огневая поддержка сухопутных подразделений.

К тому же с моря производится немалое количество обстрелов. В Генштабе предостерегают: пока враг остается в акваториях морей, для Украины сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

Накануне оперативное командование "Юг" отметило, что корабли оккупантов в Черноморской операционной зоне остаются на позициях блокировки портов и системно разоблачают надводную ситуацию.

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