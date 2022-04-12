Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України, оприлюднені вранці 12 квітня.

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В акваторіях морів кораблі Росії ізолюють район бойових дій

За інформацією Генштабу, корабельні угрупування противника мають кілька основних функцій в акваторіях Чорного та Азовського морів:

ізоляція району ведення бойових дій,

ведення розвідки,

вогнева підтримка сухопутних підрозділів.

До того ж з моря здійснюється чимала кількість обстрілів. У Генштабі застерігають: допоки ворог залишається в акваторіях морів, для України зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

Напередодні оперативне командування "Південь" зазначило, що кораблі окупантів в Чорноморській операційній зоні залишаються на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної ситуації.

До речі – окупанти бояться контрнаступу на Крим, нарощують сили і там: деталі у відео