Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Что известно о результатах ударов?

В ВСУ сообщили, что поразили РЛС раннего обнаружения, состав боеприпасов, пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника.

24 июля и в ночь на 25 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника,

– сообщили в Генштабе.

Силы обороны подчеркнули, что будут продолжать систематически осуществлять меры, направленные на прекращение российской вооружённой агрессии.