Про це заявили в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про результати ударів?

В ЗСУ повідомили, що уразили РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.

24 липня та в ніч на 25 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника,

– розповіли в Генштабі.

Сили оборони наголосили, що продовжать системно здійснювати заходи, спрямовані на припинення російської збройної агресії.