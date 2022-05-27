Генштаб России начинает подготовку последних "резервных батальонов" - CIT
Источник:Conflict Intelligence Team
Российский генштаб приказал военным округам начать готовить так называемые "резервные батальоны". По мнению аналитиков, это усложнит потенциальное проведение мобилизации.
Об этом сообщили аналитики Conflict Intelligence Team. Они получили доступ к документу, который 11 мая был разослан в российские военные округа.
Интересно Россияне имеют "превосходство в цифрах", но добились в Украине только незначительных успехов, - Пентагон
В России формируют "резервные батальоны"
Генштаб России разослал в военные округа приказ приступить к подготовке так называемых резервных батальонов. В полках есть третий батальон самой низкой готовности. Там в основном служат срочники. Новые подразделения будут комплектоваться из:
- офицеров-контрактников этих батальонов,
- штатных военных, оставшихся в пунктах постоянной дислокации,
- резервистов, подписавших краткосрочные контракты.
Этих военных будут вооружать, давать технику и отправлять на 30-дневное обучение на полигонах. Их список достаточно велик, ведь подготовка идет по всей России.
Аналитики считают, что русская армия может приготовить к 19 июня приблизительно 60 – 70 батальонов.
Следует отметить, что батальон не может действовать как самостоятельная единица, и в пересчете на батальонные тактические группы этот резерв составит примерно 30 – 40 БТГ,
– говорится в сообщении CIT.
По мнению аналитиков CIT, такая подготовка усложняет потенциальную мобилизацию. После отправления этих третьих батальонов на фронт в пунктах постоянной дислокации не останется ни техники, ни людей с боевым опытом, которые могли бы учить мобилизованным.
Нет признаков, что Россия формирует ударные группы, – Енин о возможном наступлении врага на Киев
Оккупанты терпят в Украине сокрушительные потери
Россия терпит в Украине безумные потери с самого начала полномасштабной войны. По состоянию на 27 мая украинские защитники уже ликвидировали 29 750 вражеских военных . Кроме того, наши бойцы мастерски уничтожают технику захватчиков. В частности, оккупационная армия потеряла:
- 1322 танка;
- 3245 боевых бронированных машин;
- 623 артиллерийские системы;
- 201 реактивную систему залпового огня;
- 93 средства противовоздушной обороны;
- 206 самолетов;
- 170 вертолетов;
- 503 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 115 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 48 единиц специальной техники.
Будет интересно – в квазиреспублике на Донбассе "мобилизовали" почти все мужское население: смотрите видео допроса СБУ