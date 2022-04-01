Генштаб России советует Путину ограничиться захватом Донбасса, – Саакашвили

Михеил Саакашвили сообщил, что генштаб России советует Владимиру Путину ограничиться попыткой захвата всего Донбасса. Однако политик не верит, что глава Кремля на это согласится.

Украинский и грузинский политик Михеил Саакашвили подчеркнул, что Путин, скорее всего, в этом вопросе будет слушать своего главного пропагандиста.

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Путину генштаб советует ограничиться захватом Донбасса

Генштаб рекомендует Путину ограничиться попыткой захвата всего Донбасса и объявить победу,

– написал Саакашвили.

В то же время он добавил, что хорошо знает президента государства-агрессора. Поэтому допускает, что тот выслушает пропагандиста Владимира Соловьева и продолжит войну за полный захват Украины.

Однако такой замысел, не сомневается бывший президент Грузии, обязательно закончится полным разгромом рашистов.

К слову, глава Кремля планировал провести в Украине блицкриг – "молниеносную войну". Военный эксперт Олег Жданов отметил, что эти планы не удалось осуществить, а постоянные обещания о "победе России" Путину уже надоели, поэтому он "психует".

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