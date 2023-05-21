Бои за Бахмут продолжаются: Генштаб о ситуации на фронте по состоянию на 21 мая

Украина в течение 452 дней противостоит полномасштабному вторжению России. В Генштабе поделились актуальной информацией с фронта. Узнайте, что известно по состоянию на утро 21 мая.

В свежей сводке Генштаба отметили, что основные усилия враг сосредоточил сразу на пяти направлениях. Также, по данным ведомства, бои за Бахмут продолжаются. Это еще раз демонстрирует, что заявления Пригожина – откровенная манипуляция.

Читайте также Пригожин снова заявил о завоевании Бахмута: в ISW объяснили, какая цель у "повара Путина"

За сутки – 53 боевых столкновений

По данным Генштаба, враг сосредоточил основные свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировали 53 боевых столкновения. Они прошли на указанных участках фронта.

Следует понимать, что эпицентрами боевых действий остаются два населенных пункта. Речь идет о Бахмуте и Марьинке.

Детальнее рассмотрим ситуацию на Бахмутском направлении. В Генштабе отмечают, что бои за сам Бахмут не прекращаются. За прошедшие сутки враг вел наступательные действия в направлении Белой Горы, которые не принесли ему результатов.

Кроме того, зафиксировали ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки. Также были авиационные удары в районах Славянска, Дружковки, Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Курдюмовки и Торецка.

В результате обстрелов врага пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

Купянское направление. Россияне не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение.

Россияне не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение. Лиманское направление. За прошедшие сутки не фиксировали наступательные действия со стороны врага.

За прошедшие сутки не фиксировали наступательные действия со стороны врага. Авдеевское направление. За прошедшие сутки россияне там вели наступательные действия в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного. Успехов у оккупантов не было.

За прошедшие сутки россияне там вели наступательные действия в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного. Успехов у оккупантов не было. Марьинское направление. Силы обороны в очередной раз отбили многочисленные атаки в самой Марьинке.

ВСУ наносят урон врагу

По данным Генштаба, за прошедшие сутки успешно свою работу выполняла авиация Сил обороны. Она нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Также удалось уничтожить 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разного типа.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района скопления вооружения и техники. А также 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство ПВО и еще 1 важную для оккупантов цель.