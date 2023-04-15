Мародерство и более полусотни безуспешных атак врага: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают противостоять российской агрессии. Только за минувшие сутки оккупанты совершили более 50 атак. Но ни одна из них не принесла врагу желаемые результаты.
Об этом и общей ситуации на фронте рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ от 15 апреля. Читайте дальше, где ведутся самые жестокие бои.
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Наши защитники отбили более 50 атак
Отмечаем, что враг не оставляет стремления выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью оккупанты продолжают идти вперед.
По данным Генштаба, сосредоточены наступательные усилия российских захватчиков на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Что касается самых ожесточенных боев, то они продолжаются за Бахмут и Марьинку. Только за минувшие сутки нашим защитникам удалось отбить 56 атак врага.
Какая ситуация на разных направлениях
- Волынский, Полесский, Северский и Слобожанский. Там не зафиксировали наступательных группировок врага. Да и сама оперативная обстановка не претерпела существенных изменений.
- Купянское направление. Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
- Лиманское направление. За прошедшие сутки оккупанты наступали в районах Дибровы и Белогоровки. Но успехов достичь им не удалось.
- Бахмутское направление. Все еще продолжаются тяжелые бои за сам Бахмут. Кроме того, оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Торецк, Орехово-Василовку и Богдановку.
- Авдеевское направление. Там тоже оккупанты без успеха шли в наступление на район Новокалинового и Первомайского. Обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Первомайское и Карловку.
- Марьинское направление. Многочисленные атаки врага удалось отбить вблизи Марьинки Донецкой области. Под обстрелы попали Победа и Новомихайловка.
- Шахтерское направление. За прошедшие сутки наступательных действий на этом направлении не фиксировали. Враг же обстрелял Богоявленку, Шахтерское, Новоукраинку, Большую Новоселку, Нескучное, Золотую Ниву, а также Угледар на Донетчине.
- Запорожское и Херсонское направления. Там оккупанты продолжают вести оборонные действия. За прошедшие сутки захватчики обстреляли более 40 населенных пунктов в Запорожье и Херсонской области.
Заметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по скоплению живой силы и технике врага. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района скопления живой силы, вооружения и техники. Также пострадала 1 станция радиоэлектронной борьбы.
Оккупанты продолжают мародерить
По данным Генштаба, оккупанты мародерят на временно оккупированных территориях. Известно, что в Новокаховском районе Херсонской области сливали масло из электротрансформаторов. Это стало причиной обесточивание отдельных улиц населенных пунктов в этом районе.