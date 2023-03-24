Эвакуация раненых офицеров и высокая смертность среди российских 300-х: главное из Генштаба

Противник продолжает наступательные действия в 5 направлениях. Только за минувшие сутки украинские защитники отбили на них более 79 атак.

В Генштабе предупреждают, что вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины. Детальнее о том, что произошло за прошедшие сутки на фронте и в прифронтовых регионах – рассказывает 24 Канал.

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Какая ситуация на фронте

Продолжаются 394 сутки российского вторжения. Плеяда боевых действий перенеслась на восток страны.

Оккупанты пытаются наступать там на следующих направлениях:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском

и Шахтерском.

Благодаря слаженной работе ВСУ там удалось отбить более 79 атак противника. На других направлениях враги обороняются.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых – по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня,

– отметили в Генштабе.

Обратите внимание Это их привычная тактика, – ОК "Юг" об информации, что "оккупанты покинули Новую Каховку"

Оккупантское войско несет колоссальные потери

Оккупанты вынуждены увеличить количество койко-мест в имеющихся госпиталях, которые они развернули на территории временно оккупированной Луганской области. Такое решение пришлось принять из-за роста числа 300-х среди военных.

В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличили вдвое - с 200 до 400. В то же время всех раненых офицерского состава эвакуировали вертолетами в Россию в период с 17 по 18 марта.

Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала,

– констатировали в сводке.

Благодаря слаженному действию украинских защитников армия противника несет колоссальные потери. Так, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по позициям личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, украинские защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов. А подразделениям ракетных войск и артиллерии удалось поразить:

Пункт управления,

район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,

зенитно-ракетный комплекс

и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Кстати, общее количество ликвидированных россиян по состоянию на 23 марта уже перешла пометку в 168 тысяч. Храбрые воины делают все возможное, чтобы выгнать врага за пределы украинских земель.