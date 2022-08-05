Оккупанты готовятся к наступлению на Соледар и Бахмут: хотят оттеснить ВСУ от окрестности Донецка
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Оккупанты по состоянию на 5 августа готовятся к наступлению на Соледар и Бахмут. Враг хочет оттеснить героев ВСУ от западной окраины Донецка.
Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 5 августа. Украинские герои уже 163 суток героически противостоят российскому вторжению.
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В Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины Донецка,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники продолжают успешно выполнять ракетно-артиллерийские огневые задачи по определенным направлениям. русские оккупанты терпят колоссальные потери. Захватчики уже ощутили острый дефицит пополнения подразделений.
Общие потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают эффективно уничтожать российских кафиров. По состоянию на 5 августа Генштаб ВСУ сообщил о 41 650 ликвидированных захватчиках . Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1792 (+3),
- боевых бронированных машин – 4032 (+6),
- артиллерийских систем – 950 (+4),
- РСЗО – 260 (+0),
- средства ПВО – 123 (+5),
- самолетов – 223 (+0),
- вертолетов – 191 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
- крылатые ракеты – 182 (+0).