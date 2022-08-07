Украинские воины подавили несуразную попытку россиян атаковать под Изюмом
Источник:Генеральный штаб ВСУ
россияне 7 августа предприняли неуклюжую попытку атаковать ВСУ вблизи Вернополья (Изюмский район) в Харьковской области. Украинские герои отвергли врага.
Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 7 августа. Украинские защитники и защитницы уже 165 дней героически обороняют родную землю.
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Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад,
– говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении враг открывал огонь поблизости:
- Длинного;
- Большой Камышевахи;
- Сулиговки;
- Родного;
- Богородичного;
- Краснополье.
Оккупанты понесли потери, когда пытались провести разведку боем вблизи Богородичного и Долины.
Кроме того, украинцы предупредили, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно откладывать все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. По состоянию на 7 августа сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.
Потери врага
По состоянию на 7 августа Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать более 42 200 оккупантов. Также украинские герои уничтожили:
- 1805 танков;
- 4055 боевых бронированных машин;
- 958 артиллерийских систем;
- 260 реактивных систем залпового огня;
- 132 средства ПВО;
- 223 самолета;
- 191 вертолет;
- 750 беспилотников;
- 182 крылатые ракеты.
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