Украинские воины подавили несуразную попытку россиян атаковать под Изюмом

россияне 7 августа предприняли неуклюжую попытку атаковать ВСУ вблизи Вернополья (Изюмский район) в Харьковской области. Украинские герои отвергли врага.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 7 августа. Украинские защитники и защитницы уже 165 дней героически обороняют родную землю.

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Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад,

– говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении враг открывал огонь поблизости:

Длинного;

Большой Камышевахи;

Сулиговки;

Родного;

Богородичного;

Краснополье.

Оккупанты понесли потери, когда пытались провести разведку боем вблизи Богородичного и Долины.

Кроме того, украинцы предупредили, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно откладывать все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. По состоянию на 7 августа сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

Потери врага

По состоянию на 7 августа Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать более 42 200 оккупантов. Также украинские герои уничтожили:

1805 танков;

4055 боевых бронированных машин;

958 артиллерийских систем;

260 реактивных систем залпового огня;

132 средства ПВО;

223 самолета;

191 вертолет;

750 беспилотников;

182 крылатые ракеты.

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