Генштаб ВСУ отчитался об ударе по аэродрому Саки в оккупированном Крыму

Ночью произошла атака на аэродром Саки. В Генштабе отчитались об этом.

Ранее эту атаку также подтвердили и российские СМИ. В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать военную инфраструктуру российских захватчиков.

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Последствия уточняются

В частности, там подтвердили, что ночью на 26 июля подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму.

Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории,

– объяснили в Генштабе.

Информация о последствиях удара уточняется.

Важно отметить, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО. Они снова не смогли защитить объекты России.

В Генштабе подчеркнули, что работа будет продолжаться.