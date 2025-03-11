Генштаб ВСУ заявил о попадании по Московскому НПЗ

В ночь на 11 марта украинские военные поразили ряд стратегических объектов России, участвующих в обеспечении вооруженной агрессии. В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Над атакой работали подразделения СБС, ССО, СБУ и ГУР МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Что известно об ударе

Поражен Московский НПЗ способен перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает около 40 – 50% потребностей российской столицы в дизеле и бензине.

Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах, привлечены к обеспечению вооруженной агрессии России против Украины, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Кроме попадания по нефтеперерабатывающему заводу, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области, обеспечивающей управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба". Она является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.