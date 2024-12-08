42 боестолкновения на Кураховском направлении и 35 на Покровском: что происходит на фронте

В Генштабе обнародовали актуальную информацию по состоянию на 22:00 7 декабря. Там указали только те направления, где произошли серьезные изменения за день.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на фронте на вечер 7 декабря

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 182 боевых столкновения, противник нанес 24 авиационных ударов, сбросив при этом 40 КАБов, 429 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 3000 обстрелов позиций наших войск,

– говорится в сообщении.

На Харьковском направлении ВСУ отбили две атаки врага вблизи Волчанска. Оккупанты сбрасывали КАБы в районах Казачьей Лопани и Орешанки.

Враг совершил 9 атак на укрепления Сил обороны на Купянском направлении. В настоящее время 8 боестолкновений в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая завершились. Авиаударам подверглись Кившаревка, Западное и Большая Шапковка.

На Лиманском направлении за день российские войска 22 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов, Ямполовки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. 2 атаки до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении завершилась неудачей попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочок и Белой Горы, всего было отражено 7 атак.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 7 раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкино, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого. Противник применял авиационные средства поражения по Новотроицкому.

По предварительным подсчетам, сегодня ВСУ ликвидировали 146 и ранили 194 оккупанта на этом направлении; уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля.

"Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 42 боестолкновения. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи Сонцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Анновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация по районам населенных пунктов Шевченко, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Константинополь", – пишут в ГШ.

На Времовском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка. Но оккупантам не дали этого сделать, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении воины отбили одну атаку в направлении Новоданиловки.

Россияне провели 3 неудачных штурма на Приднепровском направлении.

В Курской области украинские защитники за сегодня отбили 14 атак оккупантов, продолжаются еще 3 боестолкновения.