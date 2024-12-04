Горячее всего – возле Покровска и Курахово: какая ситуация на фронте по состоянию на вечер 4 декабря

По состоянию на вечер 4 декабря на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ. Отмечается, что за сутки российская оккупационная армия осуществила почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Что происходит на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении российские войска пять раз атаковали неподалеку Волчанска и Глубокого, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. Также в Генштабе сообщили, что авиационному удару подверглось Ветеринарное.



российские войска пять раз атаковали неподалеку Волчанска и Глубокого, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. Также в Генштабе сообщили, что авиационному удару подверглось Ветеринарное. На Купянском направлении оккупанты 15 раз пытались продвинуться к позициям украинских военных неподалеку Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой. Отмечается, что Силы обороны отбили все вражеские атаки.



оккупанты 15 раз пытались продвинуться к позициям украинских военных неподалеку Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой. Отмечается, что Силы обороны отбили все вражеские атаки. На Лиманском направлении россияне 13 раз атаковали в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Украинские защитники остановили 11 попыток продвижений врага, а еще два боестолкновения продолжаются.



россияне 13 раз атаковали в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Украинские защитники остановили 11 попыток продвижений врага, а еще два боестолкновения продолжаются. На Торецком направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Торецка. Две атаки уже отбили украинские воины, другие еще продолжаются. Также авиаударам КАБами подверглась Константиновка.



враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Торецка. Две атаки уже отбили украинские воины, другие еще продолжаются. Также авиаударам КАБами подверглась Константиновка. 4 декабря российская оккупационная армия 39 раз пыталась вклиниться в оборону украинских военных на Покровском направлении. Это происходило в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки.

Важно! В Генштабе ВСУ сообщили, что потери оккупантов на Покровском направлении за сутки составили более 300 человек убитыми и ранеными, также было уничтожено две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении враг 38 раз атаковал украинские позиции, горячее всего было в районе Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки. Отмечается, что там украинские защитники отбили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются.



враг 38 раз атаковал украинские позиции, горячее всего было в районе Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки. Отмечается, что там украинские защитники отбили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. На Времовском направлении наши войска отбили десять атак противника вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что на Курщине украинские защитники отбили 16 вражеских атак, а еще в шести локациях бои продолжаются.

