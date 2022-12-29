Группировка вдвое меньше, чем в феврале, – Генштаб о вероятном повторном наступлении из Беларуси

Слухи о новом наступлении врага из Беларуси не утихают. Однако сейчас на белорусско-украинской границе ситуация контролируется. Те группировки российских войск, которые развернуты в Беларуси, вдвое меньше, чем в феврале 2022 года.

Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления Генштаба Алексей Громов, передает 24 канал.

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Громов отметил, что во время наступления на Киев в начале полномасштабного вторжения привлек вдвое больше бойцов, чем сейчас.

22 тысячи против 45,5 тысяч оккупантов. Даже в случае привлечения к вторжению всех белорусских военных общая группировка войск агрессора будет насчитывать примерно 30 тысяч человек, что все равно меньше того, что участвовало в полномасштабном вторжении,

– подчеркнул начальник Главного управления Генштаба ВСУ.

К тому же оккупанты вывезли из Беларуси все запасы боеприпасов к артиллерийским системам и реактивным системам залпового огня. В то же время Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступательной группировки войск на своей территории.

Директор департамента охраны госграницы Леонид Баран подчеркнул, что Беларусь и Россия регулярно нагнетают ситуацию путем демонстрации совместных мер подготовки к новому наступлению.

"В то же время создания необходимой наступательной группировки, которая была бы готова совершить вторжение с территории Беларуси, нет", – добавил Леонид Баран.

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