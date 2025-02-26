В центре мирового треугольника: Украине надо не упустить свои новые возможности

Геополитическая ситуация в мире сейчас кажется достаточно хаотичной и запутанной. Но Украина имеет возможности отстоять тут собственные интересы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, заметив, что Соединенные Штаты "не вывозят" функции мирового гегемона. Поэтому сейчас они концентрируются больше на своих позициях и на своем континенте.

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Что должна сделать Украина

Как отметил Буряченко, Трамп хочет создать относительно сбалансированную и экономическую экосистему, которая не будет зависеть от глобальных геополитических потрясений. Параллельно он хочет транслировать собственные нарративы и приоритеты на евразийский континент.

То есть Трамп хочет не зависеть от других и навязывать свою игру, но не быть глобальным модератором процессов. К примеру, президент США не собирается брать ответственность за справедливое завершение войны. Но при этом он хочет быть глобальным миротворцем.

Украина же должна помнить о собственных интересах и в контексте соглашения о редкоземельных ресурсах, и в контексте завершения активной фазы войны и гарантии безопасности.

Сейчас мы должны искать коммуникацию с нашими заокеанскими партнерами. Без обид и громких заявлений. Важно, что США остались в партнерском векторе Украины. Если Трамп потеряет интерес, то может пойти на резкие шаги. К примеру, запретит поставлять Украине оружие, которое Европа сейчас может купить в США,

– отметил Буряченко.

Кроме этого, нынешние действия США от Европы еще и увеличили шансы на скорую евроинтеграцию Украины. ЕС начинает серьезно думать о безопасности. Украина вполне может усилить наших партнеров.

Очевидно, что нужно максимально сближаться с Евросоюзом. Тем более это происходит на фоне того, что на выборах в Германии победил Фридрих Мерц. Он уже говорил даже об альтернативе НАТО.

Нам нужно максимально быстро интегрироваться в треугольник. Великобритания, которая должна осуществлять координационную функцию в будущей институции безопасности. Также там мощная разведка. Франция – ядерная страна с мощным оружием. И Германия, которая имеет огромный потенциал и может относительно быстро перестроиться. Тут есть огромные возможности для Украины,

– подчеркнул Буряченко.

Не стоит забывать и о поисках других союзников. Буквально недавно было интересно заявление Зеленского о Турции.

Напомним, недавно Мерц заявил, что администрация Трампа не заботится о Европе и начинает сближаться с Россией. Поэтому, возможно, Европа будет вынуждена искать определенную замену НАТО и работать над независимостью от США.