Gepard бьет точно в цель: мощное видео работы ПВО во время атаки на Юг

26 сентября 2023, 18:48
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Воздушные силы показали боевую работу по российским ударным дронам типа "Шахед", которыми враг атаковал ночью 26 сентября на юге страны.

На опубликованном видео – работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, которую передала Германию. 

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"Немецкий "Gepard" бьет точно в цель", - подписали ролик в Воздушных силах.

Работа Gepard по российским "Шахедам": видео

Ночная атака: сколько целей уничтожено

  • Сегодня, 26 сентября, ночью оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
  • Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 из 38 российских беспилотников.
  • В частности, под атакой врага в очередной раз была Одесская область. Россияне в течение часов терроризировали регион ударными беспилотниками. Оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.
Автор: Анастасія Лукашевська