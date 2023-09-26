Gepard бьет точно в цель: мощное видео работы ПВО во время атаки на Юг
26 сентября 2023, 18:48Читати новину українською
Воздушные силы показали боевую работу по российским ударным дронам типа "Шахед", которыми враг атаковал ночью 26 сентября на юге страны.
На опубликованном видео – работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, которую передала Германию.
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"Немецкий "Gepard" бьет точно в цель", - подписали ролик в Воздушных силах.
Работа Gepard по российским "Шахедам": видео
Ночная атака: сколько целей уничтожено
- Сегодня, 26 сентября, ночью оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
- Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 из 38 российских беспилотников.
- В частности, под атакой врага в очередной раз была Одесская область. Россияне в течение часов терроризировали регион ударными беспилотниками. Оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.