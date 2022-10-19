Математика войны: сколько стоит сбить "шахида"

Из пушки по воробьям. Именно по такому принципу должна действовать Украина, чтобы остановить террор, который Россия развязала против мирных украинцев с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Команда украинских OSINT-расследователей из агентства Molfar собрала данные о применении россиянами иранских дронов во время вторжения в Украину и проанализировала, сколько стоит уничтожить "шахида".

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Сколько в России "шахидов"

Президент Зеленский во время выступления на саммите G7 назвал цифру в 2 400 дронов, однако не уточнил, сколько из них сейчас есть в России. Позже министр обороны Резников говорил о трех сотнях дронов, а глава ГУР Минобороны Буданов – о первой партии из 1 700 "мопедов", однако, отметил, что не все они прибыли в Россию.

Иранские БпЛА на службе российских оккупантов / инфографика – Molfar

Авторы расследования зафиксировали с 13 сентября (дебют "шахидов" в Украине, в Харьковской области) по 17 октября 2022 года 208 фактов использования беспилотников. Всего же, по оценкам экспертов, у россиян было чуть меньше 500 иранских БпЛА.

ПВО рулит

Официальные данные Генштаба свидетельствуют о том, что 79,31% дронов были сбиты силами ПВО или неравнодушными гражданами (по состоянию на 17 октября). Отметим, что с каждым днем этот показатель растет, что свидетельствует не только о массовых запусках дронов русскими, но и о росте эффективности противодействия им.

Как отмечают аналитики, хорошей работой ПВО считается уничтожение 30% целей, а показатель почти в 80% свидетельствует об исключительных результатах.

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К сожалению, гарантировать 100% эффективность невозможно: для этого, прежде всего, банально не хватает систем противовоздушной обороны, которые очень нужны для защиты неба над Украиной.

При этом есть надежда на то, что ситуация улучшится. По оценкам советника ОП Алексея Арестовича, за 2 – 3 недели (да, снова) проблема "шахидов" вообще будет решена, поскольку в Украину в скором времени прибудут современные эффективные системы противодействия дронам. Об этом также, но осторожнее, говорили и в Минобороны по итогам встречи Раммштайн-6.

Ну а пока "гостинцы" от НАТО еще не прибыли в Украину, иранские дроны или "мопеды" приходится уничтожать тем, что есть.

Имеем то, что имеем

ВСУ используют для сбивания вражеских БпЛА широкий ассортимент средств – от старенькой советской "Иглы" и известных еще со времен афганской войны 80-х годов прошлого века "стингеров" до авиации с ракетами класса "воздух – воздух" и ЗРК.



Чем Украина может останавливать атаки дронов / инфографика – Molfar

В ближайшее время в Украину прибудут системы NASAMS, а германские IRIS-T уже работают на Южном направлении. Также видео из Киева 17 октября доказывают, что уничтожить "шахида" можно и с помощью автомата Калашникова.

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Время охоты

Сбить иранский дрон можно как из стрелкового оружия, так и с помощью специальных ракет класса "воздух – воздух". Разница только в эффективности и стоимости оружия. Военные пытаются сбить все идентифицированные цели, несмотря на стоимость привлеченных средств. Однако это не всегда возможно из-за особенностей иранских дронов: они летят низко и медленно, поэтому радары их "не видят".

Команда Molfar также подсчитала и лучшее время для сбивания "шахидов". Большинство дронов запускают в светлую часть суток до 12 утра, соответственно через некоторое время их либо сбивают, либо они достигают своей цели.

Часовой график атак камикадзе / инфографика – Molfar

Ночью дронов запускают меньше, поскольку это связано с особенностями их запуска и калибровки.

Динамика сбития "шахидов" / инфографика – Molfar

Экономика войны

По оценкам Molfar, стоимость "мопеда" составляет от 20 000 до 50 000 долларов.

Из открытых источников известно о:

223 сбитых Shahed-136, приблизительная общая цена которых составила от 3,2 миллиона долларов до 8 миллионов долларов;

1 сбитый Shahed-129 – приблизительная цена которого составляет 7,5 миллиона долларов;

4 сбитых Mohajer-6.

Таким образом, общие известные расходы россиян на БпЛА составили от 11,7 миллиона долларов – 17,9 миллиона долларов. Конечно, если оккупанты покупали все это "добро" по "рыночным" ценам (хотя, здесь есть сомнения, ведь Иран мог сделать спекулятивную наценку за "терроризм" и неизбежные санкции). Возможно, это вообще бартер (есть информация, что от россиян Иран потребовал истребители Су-35). Также чрезвычайно трудно сосчитать в условиях санкций и таинственности стоимость логистики (напомним, Иран до сих пор официально не признает, что поставляет оружие оккупантам).

При этом общие известные затраты на сбитие Украиной Shahed-136 составили 28,14 миллиона долларов и превысили затраты на их запуск на 97 – 99%, исходя из цены 17 сбитых БпЛА 340 – 850 тысяч долларов.

В связи с тем, что данные публикуются только по сбитым БпЛА, и количеству пораженных гражданских объектов, в настоящее время количество выпущенных Shahed-136 – приблизительно.

Анализ случаев уничтожения дронов и сколько это стоит / инфографика – Molfar

Эксперты проанализировали частные случаи уничтожения "шахидов".

Например, 22 сентября с помощью ЗРК выстрелами 2 управляемых ракет средней дальности было сбито 4 БпЛА. Таким образом, стоимость сбития дронов была в несколько раз выше их номинальной стоимости. 580 тысяч долларов против 80 (200) тысяч долларов.

5 октября самолет с помощью ракет класса "воздух – воздух" уничтожил 3 дрона. Это стоило более 2 миллионов долларов против 60 (150) тысяч долларов.

Конечно, это не линейные сравнения, ведь всем известно, какую угрозу несут "шахиды", поэтому можно говорить не о тысячах или миллионах, а о спасенных человеческих жизнях и разрушенной инфраструктуре и долговременных последствиях. Все это не оценишь деньгами, поэтому вариантов в ПВО не сбивать дешевые дроны дорогими ракетами – не было.

Сколько ВСУ уничтожили иранских дронов-шахидов – смотрите видео: