Трех депутаток "Европейской солидарности" тоже не выпустили за границу

Депутат из "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее и двух и еще двух коллег по фракции не отпустили в командировку за границу.

По словам Климпуш-Цинцадзе, ее, Ирину Геращенко и Марину Ионову тоже не выпустили в командировку за пределы страны.

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Почему депутаты от ЕС не смогут уехать за границу

Климпуш-Цинцадзе заявила, что у нее, Геращенко и Ионова были подтверждены встречи в Конгрессе, Пентагоне, Госдепе и аналитических центрах. Также нардепка показала свое приглашение Международного демократического союза.

Однако распоряжения на их командировку нет, поэтому они не смогут уехать.

Распоряжения нет, а значит, на свое выступление на конгрессе Международного демократического союза и запланированные с утра понедельника встречи мы уже не попадаем,

– написала она.

Приглашение, которое показала нардепка:

Справка. После ряда скандалов по поводу сомнительных поездок депутатов во время военного положения за границу, от 30 января 2023 года госслужащие и депутаты всех уровней, в том числе и женщины, не могут просто так выехать за пределы страны. Они имеют право пересечь границу на выезд только если имеют распоряжение об официальной командировке.

Есть также ряд других исключений: лечение, смерть близкого родственника, сопровождение или посещение несовершеннолетнего ребенка в случае, если других опекунов нет.

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