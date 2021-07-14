Геращенко может помогать Монастырскому адаптироваться, – Фесенко

После отставки Арсена Авакова в Министерстве внутренних дел изменения будут происходить постепенно. В частности остается вопрос, останется ли на посту заместитель министра Антон Геращенко.

Ведь он имел и официальные, и личные связи с Денисом Монастырским, которому президент Владимир Зеленский предложил возглавить ведомство. Об этом в эфире сообщил политолог Владимир Фесенко.

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Фесенко: Через Геращенко может сохраняться влияние Авакова

По его словам, надо понимать, что Монастырский хотя и возглавлял профильный комитет, но он все же остается человеком извне. Сначала ему необходимо адаптироваться. Он может привезти с собой своих людей, на которых будет опираться.

Геращенко может помогать Монастырскому адаптироваться в министерстве, быстрее войти в курс дел и тому подобное,

– сказал Фесенко.

В то же время как он отметил, через Геращенко может сохраняться и влияние Авакова. "Оно будет слабеть, но нужно понимать, что министерство за 7 лет подстроилось под Авакова. Поэтому его огромные влияния, даже инерционно, будут сохраняться", – отметил эксперт.

Аваков косвенно может остаться в политике

Сам Аваков сейчас возьмет определенную паузу, отойдет от дел. Сначала отдохнет, а потом будет решать, что именно и как делать.

"Возможно, косвенно он останется в политике. Будет соревнование за то, чтобы Аваков стал партнером. Он будет выбирать, с кем иметь партнерские отношения, кому помогать. Влияния на министерство будут сохраняться, хотя постепенно и будут слабеть", – добавил Фесенко.

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