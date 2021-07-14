Адже він мав і офіційні, і особисті зв'язки з Денисом Монастирським, якому президент Володимир Зеленський запропонував очолити відомство. Про це в ефірі повідомив політолог Володимир Фесенко.

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Фесенко: Через Геращенка може зберігатись вплив Авакова

За його словами, треба розуміти, що Монастирський хоча і очолював профільний комітет, але він все ж наразі залишається людиною ззовні. Спочатку йому необхідно адаптуватися. Він може привезти з собою своїх людей, на яких опиратиметься.

Геращенко може допомагати Монастирському адаптуватися в міністерстві, швидше увійти у курс справ тощо,

– сказав Фесенко.

Водночас як він відзначив, через Геращенка може зберігатись і вплив Авакова. "Він слабнутиме, але потрібно розуміти, що міністерство за 7 років підлаштувалось під Авакова. Тому його величезні впливи, навіть інерційно, зберігатимуться", – зауважив експерт.

Аваков опосередковано може залишитись в політиці

Сам Аваков наразі візьме певну паузу, відійде від справ. Спочатку відпочине, а потім вирішуватиме, що саме і як робити.

"Можливо, опосередковано він залишиться в політиці. Буде змагання за те, щоб Аваков став партнером. Він обиратиме, з ким мати партнерські стосунки, кому допомагати. Впливи на міністерство зберігатимуться, хоча поступово і слабнутимуть", – додав Фесенко.

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