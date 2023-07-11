Герасимов впервые появился на людях после мятежа Пригожина: ISW отметил, что это может означать
Источник:ISW
В американском Институте изучения войны заявили, что появление Герасимова на публике подтверждает, что он, вероятно, сохранит свой пост. Появление Герасимова и признание встречи Путина и Пригожина могут являться частью определенных усилий Кремля.
Американский Институт изучения войны отмечает, что отстранение от должности Герасимова нанесло бы слишком большой вред репутации Путина и минобороны России. Известно, что российский генерал появился на публике и ему докладывал начальник штаба воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Афзалов.
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О чем свидетельствует появление Герасимова
Публичное появление Герасимова и признание встречи Путина и Пригожина, вероятно, являются частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы показать, что он полностью контролирует ситуацию после мятежа, а также обратиться к тем, кто лоялен к "Вагнеру" и, особенно, к самому Пригожину,
– заявили аналитики.
По данным ISW, минобороны России опубликовало кадры Герасимова тогда, когда Кремль признал встречу Путина с Пригожиным 29 июня. Именно это, вероятно, сигнализирует об отказе, по крайней мере, официально, от призыва повстанцев к замене высшего российского военного руководства.
Более того, аналитики вспоминают слова известного российского милблогера, который утверждал, что выступления Герасимова и российского министра обороны Сергея Шойгу в СМИ свидетельствуют о том, что кадровых перестановок не будет. Мол, Путин никогда не увольняет людей под внешним давлением.
Встреча и публичная поддержка Шойгу и Герасимова согласуется с тем, что ISW продолжает оценивать как попытку Кремля смягчить широко распространенное пренебрежение к минобороны России, разжигавшей восстание Вагнера, и попытки лишить власти симпатизировавших или поддерживающих мятеж.
Что этому предшествовало
- 10 июля Командующий оккупационными войсками России Валерий Герасимов впервые публично появился после мятежа Пригожина 24 июня.
- Герасимов заслушал доклад начальника штаба воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктора Афзалова. Именно он, а не главнокомандующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, докладывал Герасимову.
- В то же время не подтвердилась информация Daily Mail о якобы увольнение Герасимова. Тогда СМИ писали, что после неудачного мятежа главаря наемников из ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Герасимова сместили с должности, чтобы восстановить контроль.