"У российского террора есть конкретные имена": в Украине возбудили дело против Герасимова

В Украине возбудили уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. По данным следствия, именно он является одним из ключевых организаторов массированных ракетных и дронных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Правоохранители подчеркивают, что цель расследования – установить всю цепочку ответственности российского военно-политического руководства. Об этом сообщают СБУ и генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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Что известно об уголовном деле в отношении Герасимова?

По информации правоохранителей, уголовное производство возбуждено по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также отдача приказа о совершении таких действий.

Одним из ключевых эпизодов расследования стала комбинированная ракетно-дроновая атака на Киев и Киевскую область в ночь на 2 июля 2026 года. Правоохранители подчеркивают, что целями удара не были военные или стратегические объекты. Российские войска целенаправленно наносили удары по жилым домам, гражданской инфраструктуре и социальным объектам, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

По материалам следствия, именно Валерий Герасимов координировал планирование, подготовку и проведение воздушной операции, объединив действия дальней авиации, Черноморского флота, Сухопутных войск и подразделений беспилотных систем.

Речь идет об использовании стратегической авиации, кораблей-ракетоносцев, оперативно-тактических ракетных комплексов и ударных беспилотников. Именно эти силы, по данным следствия, применяли ракеты типов "Х", "Кинжал", "Калибр", "Искандер", "Циркон", а также ударные беспилотники типа "Шахед" и "Герань" для атак на украинские города.

Следователи также будут проверять причастность Герасимова к другим масштабным воздушным атакам, которые Россия осуществила в ходе полномасштабной войны.

В Офисе Генерального прокурора подчеркивают, что расследование не ограничится лишь установлением роли начальника Генштаба России. Цель следствия – установить весь механизм принятия преступных решений: от высшего военно-политического руководства России до командиров, отдававших приказы, и военнослужащих, которые непосредственно запускали ракеты и беспилотники по украинским городам.

У российского террора есть конкретные имена, должности и приказы. Мы устанавливаем полную цепочку ответственности российского командования: от тех, кто принимает преступные решения и превращает террор против мирных людей в государственную политику, до тех, кто непосредственно запускает дроны и ракеты по украинским городам. Каждая роль будет доказана, и каждое имя – установлено. Все причастные понесут ответственность,

– заявил Руслан Кравченко.

В Офисе Генерального прокурора также подчеркнули, что военные преступления не имеют срока давности, а ответственность организаторов массированных атак – лишь вопрос времени.

Напомним, российская армия в ночь на 2 июля нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Киеву за последнее время. Оккупанты провели атаку на столицу ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами, в результате чего погибли десятки мирных жителей, а еще сотня человек получила ранения.

По информации правоохранительных органов, по состоянию на 07:00 3 июля число погибших возросло до 30 человек. Еще 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку судьба еще трех человек остается неизвестной.